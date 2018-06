Bitva o Hudajdá pokračuje. Civilisty děsí letadla, OSN pomáhá jen omezeně

Podle agentury SABA je boj o přístav označován jako „důležitý milník v dlouholetém úsilí zbavit Jemen šíitských milic“. Agentura Reuters nicméně dodává, že válka vyvolala jednu z nejhorších humanitárních katastrof na planetě. Bitva začala ve středu ráno, kdy na opevnění přístavu zaútočilo několik ozbrojených konvojů. Zabito prý doposud bylo nejméně 39 lidí.

O pomoc postiženým oblastem se pokoušejí i dodavatelé z OSN, kteří se snaží předat jídlo i nejnutnější potřeby zhruba 8,4 milionům jemenských občanů. Přes přístav, kde zuří boje, nicméně dodávky probíhají jen s velkými obtížemi. Útoky koalice rovněž zasáhly i hlavní cestu, jež míří až do hlavního města Saná.



Ačkoli zástupci koaličních sil uvedli, že vojáci zalidněné čtvrti města vynechají, protože podle operace „Zlaté vítězství“ potřebovali získat pouze letiště a přístav, obyvatelé se bezpečně rozhodně necítí. „Lidé mají strach. Válečné lodě je děsí a nad hlavami jim neustále krouží letadla,“ řekla Reuters po telefonu studentka Amina, která bydlí jen kousek od přístavu.

Dobytí Hudajdá by válečné misky vah mohlo výrazně převážit na stranu koalice. Dosud ji podporovaly rovněž i západní mocnosti, stále se však držely zpátky s jakýmkoli větším zásahem, a to především kvůli stále se horšící situaci, která zasahuje čím dál větší počet tamních obyvatel.



Výzkumy OSN jsou otřesné. Podle organizace totiž momentálně potřebuje pomoc zhruba 22 milionu jemenských obyvatel, přičemž hrozba hladomoru, pokud se přístup do postižených oblastí neuvolní, by mohla stoupat až k 18 milionům lidí ročně. „Jsme ale tady a nepřestáváme občany zásobovat,“ dodala jedna z pracovnic.

"At least 300,000 children currently live in & around #Hodeidah city. Every effort must be made to keep children safe & provide them with the services they desperately need" @UNICEFChief @UNICEF #ChildrenUnderAttack #Yemen v/@unicef_yemenhttps://t.co/kQrufVivhg … pic.twitter.com/HIvqp5Pid1