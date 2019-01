/VIDEO/ Poněkud bizarní nehoda se udála v americkém Las Vegas, kde se v těchto dnech koná technologický veletrh CES. Střetlo se tam totiž autonomní vozidlo Tesla s humaniodním robotem Promobot. Podle technologů byl robot v hodnotě dvou tisíc dolarů (téměř 45 tisíc korun) nenávratně zničen. Informoval o tom britský The Daily Mail.

Incident se odehrál v neděli v noci na Paradise Road v Las Vegas před budovou konání veletrhu CES. Mluvčí společnosti Promobot uvedl, že jejich robot model V4 byl doslova "zabit" Teslou S. Stroj se podle mluvčího zrovna přesouval spolu s dalšími roboty na místo veletrhu, kde měla probíhat prezentace.

Vjel do silnice

Robot však vyjel z řady a místo po chodníku si to namířil rovnou po silnici, kde do něj po chvíli narazil automobil Tesla S, který zrovna projížděl v autonomním módu.

Tesla do robota narazila z boku a srazila ho na obrubník. Podle Promobotu má stroj nenapravitelné a vážné poškození hlavy, mechanických paží a platformy, díky níž se pohybuje.

"Samozřejmě, že jsme z toho otrávení," řekl Oleg Kivokurtsev, šéf Promobotu. "Robota jsme se přivezli z Philadelphie, aby se zúčastnil veletrhu. Teď se události zúčastnit nemůže a nelze jej ani opravit," dodal. Podle něj nyní proběhne vyšetřování, které zjistí, proč robot sjel na silnici.

Domluvený trik?

Místní média také spekulují, zda skutečně šlo o nešťastnou náhodu, či předem domlouvený PR trik, který by relativně neznámé společnosti vytvořil během chvíle určitou reklamu. Tesla však opravdu jela v autonomním provozu, ačkoliv byl uvnitř pasažér, a k nehodě opravdu došlo. Zda byl robot na silnici úmyslně, zatím není zcela jasné.

Vůz podle svědků pokračoval dalších 50 metrů v jízdě, než konečně zastavil. "Na silnici nikdo nebyl, žádní lidé ani auta, proto jsem vůz přepl do autonomního režimu," řekl George Caldera, řidič Tesly. "A najednou se objevil robot! Bylo to nečekané, myslel jsem, že vozidlo změní směr, ale narazilo přímo do něj! Omlouvám se, robot vypadá roztomile…upřímně se inženýrům moc omlouvám," dodal Caldera.

Podle všeho senzory automobilu robota nevyhodnotily jako nic živého, a zároveň ho nejspíš nebraly ani jako překážku. S ničím podobným se nejspíše nesetkaly, a tak nebyly schopné ho správně definovat. Na místě se také ihned objevili policisté a událost řešili.

Ačkoliv jde možná o úsměvnou záležitost, stále nám připomíná, že vývojáři autonomních vozidel budou muset ujít ještě dlouhou cestu, než budou auta tohoto typu zapojena do běžného provozu.