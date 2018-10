V Česku panují rekordní tepla, v Madridu naměřili osm stupňů

Mimořádné teplo do Česka v noci na dnešek paradoxně přinesl silný vítr, který řadě lidí v Česku způsobil problémy, když přerušil dopravu i dodávky proudu. Ze Středomoří totiž podle meteorologů postupovala tlaková níže, která teplý vítr přinesla. Vítr pak vyhnal rtuť netradičně vysoko až v pokročilých večerních hodinách.

Naopak lidé po celém Španělsku se už od víkendu potýkají s mrazy, silným větrem a sněhem, a to v důsledku studeného arktického proudu, který do Španělska doputoval přes Pyrenejský poloostrov. V Madridu se teploty v úterý dopoledne pohybovaly kolem pouhých osmi stupňů Celsia a v noci pravděpodobně ještě klesnou na pět stupňů.

Přes 53 tisíc domácností také podle BBC v pondělí zůstalo bez proudu na ostrovech Menorca a Asturie, a to kvůli silnému větru, který poničil elektrické vedení. V severní části Španělska napadlo několik desítek centrimetrů sněhu, přičemž nejmarkatněji se očekává nárůst v oblastech, které se nacházejí v oblasti vyšší než je tisíc metrů nadmořské výšky na severozápadě země. V Pyrenejích napadne sníh rovněž v místech vyšších než 700 metrů nad mořem a ve zbytku severního Španělska na místech nacházejících se výše než 800 metrů nad mořem.

Snow in Asturias and The Pyrenees in Spain yesterday, where two hikers are missing. Jo pic.twitter.com/cKLvGYI1xm