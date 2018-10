Bleskové povodně u Mrtvého moře překvapily školní výlet. Zabily zřejmě 17 lidí

Autobus, ve kterém cestovalo 37 školáků a sedm dospělých, byl zasažen povodní na školním výletě nedaleko Mrtvého moře v blízkosti izraelsko-jordánské hranice ve čtvrtek večer.

Jordánská oficiální tisková agentura Petra s odkazem na zdroje civilní obrany uvedla, že při incidentu bylo dále zraněno 22 osob. Někteří ze zachráněných jsou ve vážném stavu. Mluvčí civilní obrany kapitán Ijad al-Omar řekl pro Reuters, že počet obětí zřejmě ještě poroste.

Podle agentury Petra na místo dorazil jordánský pemiér Omar Razzaz, aby osobně dohlížel na záchrannou operaci, do které byly nasazeny vrtulníky a vojenské jednotky.

Svou pomoc Jordánsku poskytl sousední Izrael, který přes hranici poslal několik helikoptér z elitní jednotky 669, která provádí pátrací a záchranné operace ve vojenských i civilních podmínkách. Vytahuje zraněné vojáky z válečných zón i dopravuje oběti autonehod do nemocnic.

„Ve světle žádosti jordánské vlády bylo vysláno několik helikoptér leteckých sil s vojáky jednotky 669 vedených jejím velitelem. V tomto okamžiku pomáhají vojáci při hledání a záchraně pohřešovaných a dělají vše, co mohou při jejich záchraně ze zaplavené oblasti navzdory počasí,“ uvedla izraelská armáda ve svém prohlášení.

We are currently assisting #Jordan in rescuing a bus full of children swept away in a flood on the Jordanian side of the Dead Sea. IAF helicopters full of IDF search & rescue soldiers have been deployed. pic.twitter.com/6MWXzMt2a2