Indonésii zasáhly bleskové povodně. Na Sumatře zahynulo nejméně 27 lidí

Školní budovu ve vesnici Muara Saladi v provincii Severní Sumatra pohltily voda a bahno uprostřed výuky. Záchranářům se podařilo zachránit 17 žáků a několik učitelů, v troskách budovi však objevili těla 11 mrtvých dětí. Tragickou statistiku završil nález dvanáctého dětského těla v nedaleké řece.

„Oběti byly pohřbeny pod hormadou bahna a sutin,“ uvedl mluvčí národní agentury pro zvládání katastrof Sutopo Purwo Nugroho. I nadále podle něj pokračují záchranné práce, které však komplikuje nepřístupný hornatý terén v kombinaci s poškozenými cestami.

Bleskové povodně zasáhly i několik vesnic v provincii Západní Sumarta, kde bylo zaplaveno nejméně 500 domů a došlo ke zřícení tří mostů. Úřady vyhlásily na severu i západě ostrova stav přírodní katastrofy.

Torrential rain triggered flash floods and #landslides on the #Indonesian island of Sumatra, killing at least 22 people, mostly children, at a school, and leaving 15 others missing, officials said Saturday. pic.twitter.com/fJCsqz1tnk