Bleskové povodně zabily v Jordánsku 12 lidí. Skalní město Petra zůstává uzavřené

V největší turistické atrakci v zemi během soboty probíhají úklidové práce. „Bylo to opravdu… Neřekl bych děsivé, ale překvapivé, jak ohromná ta povodeň byla,“ řekl deníku Washingon Post (WP) hlavní správce skalního města Sulejman Farajat, podle kterého by Petra měla být znovu otevřena v neděli.

Páteční bleskové povodně udeřily na několika různých místech Jordánska. Záchranáři stále pátrají po pohřešovaných v okolí nádrže Wala v centrální části země. V jihojordánském městě Maan úřady otevřely nouzový přístřešek pro desítky lidí, jejichž domovy skončily pod vodou.

Almost 4,000 tourist forced to flee from Jordan's ancient city of Petra, as flash floods kill nine, two weeks after similar tragedy. https://t.co/il8vSQU7le pic.twitter.com/xxr8sKQbjN