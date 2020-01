Šéf unijní diplomacie Josep Borrell chce dnes v Bruselu ministry informovat o dosavadní diplomatické aktivitě EU v obou oblastech a shodnout se na dalším postupu. Někteří politici před jednáním připouštěli, že vedle dosavadních výzev k ukončení násilností by Evropa měla podniknout i praktické kroky.

"Unie musí být aktivnější a převzít část odpovědnosti za vývoj ve svém okolí," řekl novinářům český ministr zahraničí Tomáš Petříček. EU se podle něho chce soustředit především na diplomatické řešení blízkovýchodního napětí, v němž chce díky kontaktům se všemi stranami výrazněji hrát zprostředkovatelskou roli.

Případné větší vojenské zapojení evropských jednotek do protiteroristické mise v Iráku, o níž mluví někteří unijní politici, však podle Petříčka musí EU koordinovat v rámci NATO se Spojenými státy. Pokud by evropské síly měly při možném odchodu USA z Iráku převzít vůdčí roli, musely by to podle českého ministra nejprve dohodnout s příští iráckou vládou, která má vzejít z očekávaných voleb.

Jaderná dohoda

Ministři se dnes shodovali, že je stále možné přimět Írán k dodržování jaderné dohody známé jako JCPOA. "Myslíme si, že tato dohoda má smysl, protože znemožňuje Íránu vyvinout jadernou zbraň. Takže chceme, aby dohoda měla budoucnost, ale to půjde jen tehdy, pokud bude dodržována, což od Íránu očekáváme," řekl médiím německý ministr Heiko Maas.

Stejně jako další kolegové chce přesvědčit Teherán, aby od smlouvy neodstupoval kvůli nesouvisejícímu konfliktu vyvolanému smrtí Solejmáního, na nějž teokratický režim zareagoval útoky na spojenecké základny v Iráku.

"Důležité je, že ten krok není nezvratný. Doufáme, že dokážeme vrátit Írán zpátky do hry," řekl před jednáním slovenský ministr Miroslav Lajčák o íránském rozhodnutí nedodržovat limity na obohacování uranu. Teherán v úterý oznámil, že dohodu nepovažuje za mrtvou, očekává však, že mu zajistí možnost vývozu ropy. Evropské země však zatím nedokázaly zprovoznit mechanismus INSTEX, který má umožnit barterový obchod s Íránem a obejít americké sankce.

Před debatou o Íránu probírají ministři situaci v Libyi. Společně hodlají odmítnout vyslání tureckých vojáků do země a vyzvat k uklidnění situace. Shodují se však, že vzhledem k partnerství s Ankarou v rámci NATO a migrační dohodě musí EU zvolit k řešení situace citlivý přístup.