Slovenští autodopravci dnes dopoledne obnovili blokády silničních hraničních přechodů pro kamionovou dopravu s cílem přimět vládu, aby splnila jejich požadavky ohledně výrazného snížení silniční daně a zvýšení slev z mýtného. Organizátor protestu, Unie autodopravců Slovenska (UNAS), předem ohlásil protesty na 14 přechodech, z toho pěti s Českou republikou. Slovenská policie upozornila na tvořící se kolony nákladních aut.

Blokáda přechodu Brodské-Břeclav | Foto: ČTK

"Budeme protestovat do vyřešení našich požadavků. Klíč k ukončení protestů a odblokovaní přechodů má v rukou vláda, nikoliv my. My chceme jen důstojné podmínky pro naši práci doma, na Slovensku." uvedla UNAS. Zopakovala, že osobní doprava během protestu nebude omezována.