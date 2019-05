Policie zveřejnila fotografie letadla uvízlého v mělké vodě řeky St. Johns. Letoun podle agentury Reuters přistával za bouřky v pátek večer místního času a na konci dráhy sjel do řeky. "Letadlo se nepotopilo a všichni jsou naživu," oznámil na twitteru úřad jacksonvilleského policejního velitele.

Velitel základny v Jacksonvillu Michael Connor na tiskové konferenci řekl, že v letadle byli jak civilisté, tak vojenský personál. Někteří nemířili do Jacksonvillu, ale na jiná místa v USA. Connor řekl, že nehoda mohla skončit daleko hůř. "Myslím, že je to zázrak. Dnes večer jsme mohli mít zcela jiný příběh," sdělil.

Jak dlouho potrvá vyproštění letadla z vody, není jasné. Podle Connora podvozek zřejmě uvízl v říčním dně. Není prý pravděpodobné, že se letadlo uvolní a bude moci být taženo po vodě. Na místě je personál, který se snaží zamezit úniku paliva do řeky.

Opravdu tvrdé přistávání

Jednou z cestujících byla advokátka Cheryl Bormannová, která televizi CNN sdělila, že letadlo mělo na odletu čtyřhodinové zpoždění. Přistávalo podle ní za hromobití a blesků a bylo "opravdu tvrdé".

"Letadlo doslova narazilo do země a nadskočilo. Bylo jasné, že ho pilot neměl plně pod kontrolou, pak nadskočilo znovu," řekla. Svou zkušenost označila za "děsivou". Když se stroj naklonil a sjel z dráhy, narazila Bormannová hlavou do sedadla před sebou. "Byli jsme ve vodě a nedokázali říci, kde jsme, zda je to řeka nebo oceán," sdělila. Když se dostala z letadla, bylo cítit, že pohonné hmoty unikají do vody.

Většina cestujících má podle ní vazby na armádu. Lidé si navzájem pomáhali dostat se ze sedadel a vystoupit ven na křídlo, kde jim pak pomohli do člunu.

Policejní velitel řekl, že do nemocnic bylo odvezeno 21 lidí s lehkými zraněními a další lidé byli ošetřeni na místě. Prezident Donald Trump telefonicky nabídl pomoc starostovi města Lennymu Currymu.

Letadlo patří společnosti Miami Air International, která zatím havárii nekomentovala. Mluvčí firmy Boeing řekl, že podnik o incidentu ví a snaží se získat více informací.