Letoun Boeing 787 Dreamliner chilských aerolinek v pondělí při letu z Austrálie na Nový Zéland krátce ztratil výšku. Bezpečně přistál, ale s desítkami zraněných na palubě. Po lednové nehodě Alaska Airlines, jejichž letadlu ve vzduchu vypadl díl trupu, proto firma Boeing čelí navíc dalším vyšetřováním bezpečnosti výroby.

Let LA800 společnosti LATAM ze Sydney do Santiaga de Chile přistál v pondělí odpoledne místního času podle plánu v Aucklandu. Na palubě měl 263 cestujících. Někteří byli zkrvavení, mnozí vyděšení, všichni otřesení. O hodinu dřív se totiž letadlo náhle a prudce propadlo, píše britský deník The Guardian.

„Trvalo to asi vteřinu, bylo to velmi rychlé trhnutí, jako náhlé zemětřesení. Do té doby bylo všechno v pořádku - a pak přišlo tohle, naprosto znenadání a bez varování od pilotů,“ řekl Guardianu cestující Lucas Ellwood. Kdo z cestujících neměl zapnutý bezpečností pás, okamžitě vyletěl ke stopu kabiny a pak zase prudce dopadl na podlahu.

Další z cestujících Brian Jokat novozélandskému webu Stuff řekl, že po přistání přišel šokovaný pilot zjistit, jak cestující let přečkali. „Zeptal jsem se ho, co se stalo. Říkal, že mu najednou zhasla palubní deska a na chvíli nemohl letadlo ovládat,“ řekl webu Jokat.

Aerolinky uvedly, že letadlo mělo technický problém, incident vyšetřují úřady několika zemí. Záchranáři ošetřili padesát lidí, třináct převezli do nemocnic, kde v úterý zůstávali čtyři pacienti.

Deník The Washington Post připomněl, že jakékoliv potíže Boeingu přitahují nepoměrnou pozornost po lednovém incidentu Alaska Airlines z jehož 737 Max 9 za letu vypadl díl trupu. Dosavadní výsledky vyšetřování nasvědčují, že se na nehodě mohly podílet nedostatky při kontrole kvality výroby.

Na podobné problémy upozorňoval roky i bývalý manažer kontroly kvality v jedné z továren Boeingu John Barnett. Nadřízení podle něj původně naslouchali, později se ale firemní kultura změnila, píše Washington Post. Barnett proto z firmy odešel a žaloval ji pro údajné ústrky, kterým čelil. Před dokončením výpovědi pro chystané soudní řízení spáchal 9. března zřejmě sebevraždu, uvedl list.

Deník připomněl, že Barnett o svém příběhu promluvil i veřejně. „Kdykoliv jsem se ozval a řekl, že máme problém, šli po mně, ne po tom, na co jsem poukázal,“ řekl v dokumentu Netflixu o haváriích Boeingů 737 Max. Úřady opakovaně zaznamenaly případy zapomenutých kusů nářadí a kovových odřezků v nových letadlech předaných aerolinkám.

The Washington Post poukázal, že v roce 2021 Boeing federálním úřadům přiznal, že dva jeho techničtí piloti tajili kritické bezpečnostní závady, které přispěly k tragédiím, při nichž v Etiopii a Indonésii zahynulo 346 lidí. Zavázal se také k plnění dalších podmínek ohledně bezpečnosti výroby. Americké ministerstvo spravedlnosti nyní přezkoumává, zda lednový incident nesouvisí s porušením podmínek. Pro výrobce letadel to může mít i trestněprávní důsledky.

