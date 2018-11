Boj o Kongres. O budoucnosti Trumpa rozhodnou volby

Američané v zítřejších volbách rozhodnou o budoucí pozici Donalda Trumpa, který se až doposud spoléhal na podporu Kongresu. Převaha republikánů v obou komorách totiž v současné době znemožňuje opozici zasáhnout proti jeho administrativě. Předběžné průzkumy hovoří ve prospěch Demokratické strany.

V úterý tak budou Američané vybírat nejen nové složení Sněmovny reprezentantů a třetiny stočlenného Senátu, ale také guvernéry ve 26 státech a třech teritoriích, starostu hlavního města USA Washingtonu či nové zástupce ve státních zákonodárných sborech. Současně jde ale především o udržení pozice prezidenta Donalda Trumpa.

V dolní komoře Kongresu i Senátu mají nyní převahu republikáni, což demokratům komplikuje opozici vůči Trumpově administrativě. Výběr zákonodárců do kongresu je proto zásadní hned z několika důvodů. Právě na Sněmovnu reprezentantů se Trump během svého prvního funkčního období spoléhal a bez jejich podpory by byl nucen vyjednávat s demokraty.

"Trumpismus"

Pro demokraty je to tak příležitost, aby převzali většinu v dolní komoře Senátu a zablokovali tak Trumpovu agendu. Řadou kontroverzních momentů však současný prezident USA přispěl k faktu, že je Amerika už léta ostře polarizovaná, lidé podle řady politologů formují své politické preference na základě svého sociálního, etnického a náboženského přesvědčení.

Časopis Atlantic dokonce nedávno popsal takzvaný „trumpismus“ (podporu Trumpových postojů). Typickým reprezentantem je bílý Američan, který je přesvědčený, že menšiny a migranti získávají výhody na jeho úkor.

To potvrzuje také politolog Francise Fukuyama, podle kterého jsou jádrem Trumpových voličů především manuálně pracující běloši, kteří jsou přesvědčení, že Demokratickou stranu preferují právě menšiny. Těm je podle voličů Trumpa jedno, že Američané dělnických profesí přicházejí o pracovní místa.

Trump sází také na otázku ilegální migrace, která mu pomohla vyhrát prezidentské volby v roce 2016. ""Demokratická strana otevřeně podněcuje miliony ilegálních imigrantů k porušování našich zákonů, k ohrožování našich hranic a zbankrotování naší země," upozorňuje své voliče.

Těsný předpoklad

Průzkum deníku The Wall Journal a televize NBC uvádí, že by až 50 procent voličů odevzdalo svůj hlas Demokratické straně, kdežto důvěru v republikány by vyjádřilo 41 procent.V Senátu je ale podle serveru realclearpolitics.com situace zcela jiná.

Republikáni získají údajně nejméně 50 křesel a demokraté 44, což je velmi těsný předpoklad a vítěze předem nelze označit. V případě vyrovnaného hlasování rozhoduje předseda Senátu víceprezident Mike Pence.

Série referend

Exprezident Barack Obama osobně podpořil demokratického senátora Joea Donellyho, který bude usilovat o znovuzvolení. Toho ale považují demokraté za kontroverzního politika, v minulosti totiž podpořil některé prezidentovy návrhy. Naposledy vybudování zdi na hranici s Mexikem.

Pokud ve volbách uspějí demokraté a získají většinu v Senátu i ve Sněmovně reprezentantů, budou moci blokovat Trumpovy návrhy. Pokud uspějí jen v Senátu, můžou bránit jmenování členů vlády a nejvyššího soudu. Uspět v Senátu ale bude mnohem náročnější než vyhrát ve Sněmovně, píše ve své analýze server theguardian.com.

Voliče v řadě států čeká i série referend, například o legalizaci marihuany či daňových otázkách.