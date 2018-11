Boj o polská média přitvrzuje. Zapojily se i tajné služby

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Dva agenti polské tajné služby ABW si pohlídali byt kameramana polské televize TVN Piotra Wacowského a při jeho návratu z práce ho zadrželi a obvinili z propagace fašismu. Toho se měl dopustit, když se s kolegy z investigativního pořadu Superwizjer inflitroval do skupiny slezských neonacistů a natočil tajný lesní obřad narozenin Adolfa Hitlera během něhož hajloval.

Po přípravě zákona, podle kterého by zahraniční majitelé mediálních domů museli odprodat významnou část svého podílu, a po snaze tato média ještě před schválením zákona přes spřízněné figury skupovat, se tak nově do snahy vlády takzvaně repolonizovat média zapletla i kontrarozvědka. TVN je součástí portfolia americké skupiny Discovery.

„Položit práci autorů, kteří odhalují trestnou činnost, na stejnou úroveň zločineckému jednání, považujeme za pokus o zastrašení,“ napsala v prohlášení stanice TVN.

Provládní portál wPolityce.pl před obviněním publikoval fotografii Wacowského, na níž má před planoucí svastikou zdviženou pravici do nacistického pozdravu. Portál ve svém textu navíc tvrdil, že kameraman účastníky Hitlerových narozenin k hajlování povzbuzoval.

Politici z vládnoucí koalice se do kampaně proti TVN ihned zapojili. Rozhořčení vyjádřil Svaz polských novinářů (je řízen pravicovými kruhy), jednala i Národní rada pro rozhlasové a televizní vysílání (i zde dominuje vláda), která „požádala“ stanici o urychlené vysvětlení. A pak si v pátek večer pro Wacovského přišli dva agenti.

Otevřený dopis

Opoziční deník Gazeta Wyborzca v sobotu sepsal protestní otevřený dopis, pod který se během 12 hodin podepsalo přes sedm desítek novinářů včetně všech nezávislých polských šéfredaktorů. Portál wPolityce.pl je všechny označil za „hysterky“. V neděli večer ale bylo obvinění proti Piotru Wacowskému staženo. Ne snad kvůli otevřenému dopisu. Podle komentátorky Wyborzy Dominiky Wyelowyejské rozhodl kalkul a boj o moc.

Oceňovanou reportáž při jejím uvedení pochválil totiž i premiér Mateusz Morawiecki. Obvinění, v jehož pozadí stál ministr spravedlnosti a generální prokurátor Zbigniew Ziobro, tak postavila premiéra do negativního světla. Příkaz ke zrušení obvinění měl přijít právě od Morawieckého.

Ziobro to má ve vládě nahnuté kvůli zpackané soudní reformě, kterou odmítla Evropské komise a proto ta snaha o zalíbení se mocnému předsedovi vládní strany PiS Jaroslawu Kaczyńskému. Kaczyński sice chce co nejrychleji repolonizovat média, ale nemůže si dovolit ještě více popudit špičky Evropské unie. A nejenom je. Minulý týden navštívila polský Sejm americká velvyslankyně Georgette Mosbacher. „Americký kongres by mohl stáhnout z Polska svoji pomoc, pokud by zde byla napadána svoboda tisku," řekla poslancům jednoznačně.

Video: Část reportáže investigativního pořadu Superwizjer