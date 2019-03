Bělověžský prales je perlou v koruně polské přírody, rozplýval se prezident Lech Kaczyński, když Polsko v roce 2006 vyplňovalo přihlášku do seznamu světového dědictví UNESCO. Dnes prales na seznamu je, ale na slova bývalého prezidenta si nejspíš už nikdo nevzpomíná. Varšava má totiž problém. Pokud se v parku nepřestane kácet, bude prales ze seznamu vyškrtnut. Přesto polské Státní lesy připravují tendry na těžbu v Bělověžsku na další tři roky.

Zpráva UNESCO

Poláci nyní čekají, jak zareaguje vláda na horkou zprávu odborné mise IUCUN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody), kterou do pralesa vyslalo právě UNESCO. Závěry odborné části zprávy jsou totiž podle komentátorů deníku Gazeta Wyborza, který ji má k dispozici, zdrcující. Všechny polské sliby dané při zařazení pralesa do seznamu v roce 2014 měly být porušeny. Nejedná se pouze o kácení, i když to je hlavním leitmotivem zprávy. Vysazují se špatné druhy stromů na špatných místech, rozšiřují se nevhodné části lesa, nerozšířila se rozloha parku. A už jen jako perlička: z původních hliněných cest, které rovněž Polsko přislíbilo zachovat, se staly asfaltové cesty se železnými svodidly a betonovými škarpami. Na definitivním znění zprávy se ale ještě pracuje a své slovo v ní bude mít i polská vláda, která ovšem požadavky UNESCO dlouhodobě ignoruje.

Současná vládní garnitura nemá, co se týče Bělověžského pralesa, ve světě dobrou pověst. Způsob jakým řešila kůrovcovou kalamitu před třemi lety, byl odsouzen UNESCO, ochránci přírody, vědci a nakonec i EU. „Velká část těžby se týkala porostů starších sto let, to znamená přírodních stromů, nebo velmi blízkých přírodním. Těžilo se i v srdci pralesa. Dřevo bylo vyvezeno a prodáno,“ popisují těžbu, kterou musel loni na jaře zakázat až Evropský soud, nevládní organizace sdružené v koalici Miluji prales! Rychlost s jakou tehdy mizely lesní porosty, překvapil i na leccos zvyklé ochránce přírody. V roce 2017 se v něm vytěžilo více dřeva než při polomech v roce 1988.

Hlavní argument? Stále kůrovec

Nyní se dřevaři chtějí do pralesa vrátit a vytěžit během následujících tří let přes 170 tisíc kubíků. A to i přes opakované sliby polské vlády, že z celého území Bělověžského lesa bude národní park, což podporuje podle průzkumu společnosti Kantar 84 procent Poláků. Parkem je totiž dnes pouze 16 procent rozlohy, 17 procent je přírodní rezervací, ve zbytku se může hospodařit. „Pokud jde o zvýšení ochrany lesa od verdiktu Evropského soudu, tak ministerstvo životního prostředí nedosáhlo prakticky žádného pokroku,“ říká Krzysztof Cibor z polského Greenpeace.

A jak varšavští politici obhajují aktuální postup Státních lesů? Stejně jako před třemi lety. Kůrovcem, nebezpečím požárů a bezpečností turistů.