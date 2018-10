Boj proti diskriminaci. Austrálie chce zakázat školám vyloučit homosexuální žáky

Australská vláda chce soukromým a církevním školám zakázat vyloučení studentů na základě jejich sexuální orientace. Díky spolupráci s opozičními Labouristy tak chce zvrátit zákonné výjimky, které školám umožňují odmítnout homosexuální uchazeče o vzdělání.

Diskuse na téma lidských práv sílí s blížícími se doplňovacími volbami, které se již příští týden uskuteční v oblasti Wenworth nedaleko Sydney. Pro Morrisonovu vládnoucí Liberálně-nacionální koalici jde podle agentury Reuters o klíčové hlasování.

„Udělám všechno pro to, abychom pozměňovací návrh připravili tak brzy, jak to jen bude možné. Chceme aby bylo jasné, že žádný student nestátních škol by neměl být vyloučen pouze na základě své sexuality,“ uvedl australský premiér v tiskovém prohlášení.

Jde o hodnoty školy

Text, který vyzývá parlament k usilovnému jednání během následujících dvou týdnů, vychází z nabídky spolupráce od opozičních Labouristů. Nejsilnější nevládní strana navrhla, že podpoří zrušení zákonných výjimek, které náboženským školám umožňují diskriminovat studenty.

With next week's Wentworth by-election breathing down his neck, Prime Minister Scott Morrison has reacted quickly and will partner Labor in reversing laws that discriminate against gay students. @AirlieWalsh #9News pic.twitter.com/kIfcDWsHxj — Nine News Australia (@9NewsAUS) October 13, 2018

Podle prezidenta Australské konference katolických biskupů, arcibiskupa Marka Coleridge, by však měla mezi zaměstnanci a žáky panovat rovnost. „Pokud jsou jednou zaměstnáni či přijati k zápisu, měli by lidé v katolických školách přijmout náboženské zásady a hodnoty,“ řekl deníku Sydney Morning Herald.

Omezení svobody náboženství

Vláda premiéra Morrisona usiluje o lepší postavení homosexuálů v australské společnosti. V prosinci loňského roku přijal parlament zákon na legalizaci sňatků partnerů stejného pohlaví, který podle předchozího průzkumu podporuje naprostá většina společnosti.

⁦@ScottMorrisonMP⁩ to end gay school ban with ⁦@billshortenmp⁩ support. @smh @CroweDM Yes PM, gay, straight, or intersex.. they are all God’s children. And a monumental “own goal” for the homophobes and religious bigots of Australia. pic.twitter.com/10EZ5Bsmra — Quentin Dempster (@QuentinDempster) October 12, 2018

Morrison podle Reuters uvedl, že vláda nyní pracuje na analýze situace ve školství a prověřuje, zda by změna zákona nepředstavovala omezení náboženské svobody. „Naše vláda nepodporuje vyloučení studentů z náboženských škol na základě sexuality,“ zopakoval však premiér.