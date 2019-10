"Náš přítel ve zbrani padl jako mučedník 10. října v boji proti teroristům z YPG v oblasti operace Pramen míru," stojí v prohlášení ministerstva k padlému tureckému vojákovi. Cílem turecké ofenzívy jsou kurdské oddíly YPG, jež jsou podle Ankary odnoží turecké Strany kurdských pracujících (PKK), označované za teroristickou organizaci.

Turecko se ve svých bilančních zprávách nezmiňuje o civilních obětech. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) ve čtvrtek hovořila o deseti mrtvých civilistech.

Turecko má v plánu zřídit podél své jižní hranice na syrském území bezpečnostní zónu, do níž přesune až dva miliony syrských uprchlíků ze svého území. Přítomnost kurdských bojovníků v této oblasti podle Ankary představuje bezpečnostní riziko pro Turecko. Jeho ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu ve čtvrtek ujistil, že Turecko nemá v úmyslu zónu zřídit širší než původně ohlášených 30 kilometrů.

Ruský velvyslanec OSN Vasilij Něbenzja tureckou operaci označil za demografické inženýrství. Přesunem uprchlíků by se totiž na sever Sýrie dostali lidé, kteří původně uprchli z jiných syrských oblastí.

Turecká ofenzíva, která v zahraničí vyvolala vlnu kritiky, naopak vytváří nové uprchlíky. Zatím se odhaduje, že kvůli ní opustilo své domovy 60 tisíc lidí. Podle humanitárních agentur je ohroženo až 450.000 lidí žijících v pohraničí.

Republikánští poslanci navrhují sankce proti Turecku

Několik desítek republikánů ze Sněmovny reprezentantů USA chce uvalit sankce na Turecko za to, že podniklo vojenskou operaci proti Kurdům na severovýchodě Sýrie. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters.

"Prezident (Turecka Recep Tayyip) Erdogan a jeho režim musí čelit vážným důsledkům za bezcitné napadené našich kurdských spojenců na severu Sýrie," uvedla v prohlášení republikánská kongresmanka Liz Cheneyová, která je předsedkyní republikánského klubu ve Sněmovně reprezentantů. Skupina nyní v plénu předloží návrh zákona o uvalení sankcí vůči Ankaře.

Kurdské ozbrojené síly několik posledních let bojovaly společně s USA proti samozvanému Islámskému státu (IS) a ztratily přitom kolem 11 tisíc bojovníků. Turecko ve středu proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie zahájilo rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí.

Trump ve čtvrtek řekl, že zprostředkování dohody mezi Tureckem a Kurdy je jedna ze tří možností, jak mohou Spojené státy reagovat na tureckou vojenskou operaci v Sýrii. Za zbylé dvě možnosti pak označil vojenský zásah USA a uvalení sankcí na Turecko.

Nejmenovaný představitel americké diplomacie následně uvedl, že Trump se snaží najít řešení, jak dosáhnout klidu zbraní v Sýrii. Zmíněný činitel také řekl, že pokud Turecko podnikne nehumánní a nepřiměřené kroky vůči civilistům v Sýrii, bude čelit důsledkům.