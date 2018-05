Boje na východě Ukrajiny pokračují, exploze zničila strategický most u Luhansku

Boje na východě Ukrajiny o víkendu zesílily a stále pokračují. Došlo k více než 50 přestřelkám, ukrajinská armáda zatím potvrdila 55 vojenských akcí, přičemž nejméně v 19 případech byly použity zakázané těžké zbraně. Zbořen byl rovněž strategický most vedoucí k Luhansku, kdo za jeho explozí stojí, zatím nebylo oficiálně potvrzeno.

Zbořený most u LuhanskuFoto: Twitter/Хрустальный Луч

„Intenzivní boje pokračovaly v sektorech Svitlodarsk, Horlivka, Doněck a Mariupol. Proruské okupační síly porušily příměří v 55 případech, přičemž zbraně zakázané minskými dohodami použily 19krát. Operace sjednocených sil na ně adekvátně zareagovaly“ uvedlo tiskové centrum ukrajinské armády na svém facebooku. Dodalo, že při dnešní přestřelce u obce padli dva ukrajinští vojáci, včetně velitele a další čtyři byli zraněni.

Vojenské akce potvrzují i separatisté. Podle nich při přestřelce u obce Golomivskij padli dva ukrajinští vojáci a tři byli zajati.

Dnes byl zbořen strategicky důležitý most na trase Chrustalnyj-Luhansk. Zpravodajství Unian.info píše, že most nedaleko vesnice Ivanivka v Luhanském regionu vyhodili do povětří proruští separatisté. Například web Ukrajinská pravda ani web separatistů neuvádějí, kdo za útokem stojí.

Podle příspěvků na sociálních sítích k explozi došlo v pondělí ve 2:30 místního času.