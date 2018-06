Boje v Hudajdá neutichají. Koalice hodlá obsadit letiště, civilisté prchají

Obyvatelé čtvrti Manzar, kterou rovněž ovládají bránící se jednotky Húsíů, museli před nájezdníky prchnout blíže k městskému centru, boje totiž pokračují jen několik bloků od nich. Mimo jiné se odehrávají i poblíž zdi, která oblast odděluje od letiště.



Konflikt životy civilistů zasahuje stále více. „Od rána slyšíme děsivá bombardování, konkrétně od chvíle, kdy Arabové začali zasahovat pozice Húsíů. Žijeme ve strachu, jaký jsme nikdy předtím nepoznali,“ popsal agentuře Reuters Ammar Ahmed, jeden z místních prodejců ryb.Arabové k útokům využívají i americké vrtulníky Apache. Ty se vznáší nad Manzarem a zneškodňují ostřelovače, kteří se v průběhu času dostali i na střechy škol a dalších staveb. Mnoho lidí muselo opustit své domovy, protože budovy z důvodu lepších strategických pozic obsadili vojáci.

Ulice města tak jsou prázdné i přesto, že místní v současné době oslavují tzv. přerušení půstu, tradiční svátek, jímž končí ramadán.

Pakliže koalice arabských států skutečně Hudajdá a jeho přístav i letiště dobude, bude to jejím prvním velkým úspěchem za poslední tři roky.

The #Yemen|i army announced on Thursday that it has advanced and reached the surroundings of the #Hodeidah Airport https://t.co/o2TAe2Oq8K pic.twitter.com/Mw4SXeCSZ3