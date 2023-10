Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), odbornice na mezinárodní vztahy, je pro pozastavení pomoci Palestincům a podporuje tvrdý postup Izraele proti teroristům z Hamásu.

Palestinci po izraelském náletu v Pásmu Gazy, pondělí 9. října 2023. | Foto: AP Photo/Ramez Mahmoud

Co je podle vás příčinou, že palestinský Hamás podnikl v sobotu tak rozsáhlý teroristický útok na Izrael a proč ho podnikl právě teď?

K tomu proč právě teď. Je nepochybné, že Hamás využil výročí padesáti let od začátku jomkipurské války, opožděné o den. Pravděpodobně proto, aby vyšel na šabat, nejdůležitější židovský svátek a zároveň den odpočinku. Hamás je teroristická organizace, a jako taková má jeden zásadní účel: vyvolat v lidech strach. Zaútočit po tomto výročí a navíc v den klidu má přesně ten šokový efekt, po němž jakýkoli terorista prahne.

Proč přesně Hamás zaútočil, bude nepochybně předmětem budoucích vyšetřování. Na jedné straně se již objevují informace, že je v tom podpořil Írán, zde tedy bude otázkou, co bylo ještě součástí dohody. Zároveň je nutné přiznat, že Hamásu takovéto eskalace, i za cenu té nejtvrdší odvety vůči palestinskému obyvatelstvu, přinášejí ovoce.

Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).Zdroj: Se svolením České pirátské strany

Odveta Izraele ale je a ještě bude velmi tvrdá. To si Hamás neuvědomuje?

Hamásu na vlastních civilních ztrátách nezáleží. Jen k vyjmenování několika takových „výhod“: po eskalaci v listopadu 2012 zpřístupnil Izrael palestinským rybářům větší část moře. Po válce v roce 2014, kde bylo 2300 mrtvých, se uvolnila blokáda pro určité typy zboží. Po roce soustavného rozhánění pravidelných protestů u hranic Gazy v letech 2018 a 2019 násilím zůstal Izrael na černé listině takřka všech lidskoprávních organizací.

Teroristické organizace nejsou státy, neuvažují o výhodách a nevýhodách násilného řešení stejně. Pro stát eskalace nedává smysl, pokud si není jistý, že zvítězí. Hamás nemůže vojensky Izrael porazit, a vždy přijde tvrdá odveta. To mu ale nevadí, stačí mu terorizovat a po odvetě ještě více radikalizovat své stoupence.

Nese za to, že měl útok Hamásu tak mnoho obětí na straně izraelského civilního obyvatelstva, spoluodpovědnost také izraelská vláda a její předseda Benjamin Netanjahu a měla by z toho vyvodit důsledky?

Analytici i evropští politici se shodují, že izraelská vláda bohužel skutečně selhala. Otázku, jak je možné, že o útoku Mosad nevěděl, si položil již snad každý. Ukazuje se, že extremistické křídlo Netanjahuovy vlády, obzvlášť ministr pro vnitřní bezpečnost Itamar Ben Gvir a ministr obrany administrující Západní břeh Becal'el Smotrič, aktivně podporovali vyšší přítomnost vojáků především na Západním břehu, kde chránili radikální židovské osadníky, a jih země vojáky zoufale postrádal či nebyli ve stavu pohotovosti. Hamás si toho zjevně povšiml a této slabiny využil. Izraelské obyvatelstvo terorizovali, vraždili, mučili a znásilňovali několik hodin, než se do oblasti dostal dostatek vojáků. To je neuvěřitelné selhání hned na několika místech.

Nelze i tady neučinit paralelu s jomkipurskou vládou, která stála tehdejší premiérku Goldu Meirovou křeslo. Je tedy pravděpodobné, že po semknutí a odvetě se budou Izraelci, již tak často nespokojení s vládou a v zemi procházející politickou krizí, dožadovat odstoupení Netanjahua a prošetření selhání této vlády.

Zdroj: Youtube

Po velmi krvavém a tragickém teroristickém útoku Hamásu se Izrael rozhodl zcela odříznout Pásmo Gazy, včetně dodávek vody, a podniká tvrdé údery přímo v Gaze. Jsou to pochopitelné kroky po teroristickém masakru Hamásu?

Podporujeme Izrael a podporujeme tvrdý postup proti teroristickému hnutí Hamás. Nemůžeme ale podpořit odříznutí všech lidí v Gaze od elektřiny, vody a potravin. Z právě takto zoufalých situací nabírá poté Hamás lidi pro svoje vraždění.

Německo a Rakousko i Evropská unie pozastavily v pondělí platby Palestincům. Je to podle vás na místě?

Momentálně je ve vzduchu nevyjasněná otázka ohledně toho, zda peníze poskytované palestinským občanům nemohli zneužívat teroristé pro své účely. Do doby prošetření považuji pozastavení za logický krok.

Jaké je celkové a dlouhodobé řešení situace mezi Palestinci a Izraelem? Je to dvoustátní uspořádání?

Pirátská pozice je založena na lidských právech a zajištění prakticky funkční, udržitelné koexistence dvou skupin lidí na území Izraele a Palestiny, nehledě na formu řešení – ať už je to model dvou států, jednoho státu či federace. Zásadním východiskem je odmítnutí politického násilí a terorismu. Domnívám se, že by měly země schopné mediace, což by klidně mohlo být i Česko, které je jednou ze zemí uznávajících Palestinskou autonomii a zároveň udržuje pevné a hluboké vztahy s Izraelem, pomoci hledat řešení. A samozřejmě je nutné, aby našla společný hlas i Evropská unie. Současné roztříštění hlasů v EU nás de facto paralyzuje a nepomáháme vůbec nikomu.