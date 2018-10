Bojovníci Tálibánu zaútočili na afghánskou základnu. Zemřelo 17 vojáků

Čtyři vojáci byli během přepadení, které začalo v pozdních sobotních hodinách a pokračovalo až do nedělního rána, zraněni. „Tálibán napadl také dvě obranná stanoviště v blízkosti základny, kde se zmocnil zbraní a munice,“ řekl agentuře AP šéf okresu Pušt Rúd Ghausuddín Núrzáí.

Podle člena rady provincie Faráh Abdula Samada Salehiho se posádka základny musela bránit útočící přesile bez pomoci. Na místo nedorazily posily ani letecká podpora. Salehi zároveň potvrdil, že o život přišlo 17 vojáků.

Hnutí Tálibán se k poslednímu z útoků na afghánské bezpečnostní složky okamžitě přihlásilo. Podle agentury AP dochází k podobným přepadením prakticky na každodenní bázi. Tálibánským ozbrojencům se podařilo za poslední roky obsadit několik okresů na území země. Afghánské jednotky se nedokáží proti koordinovaným útokům bránit a udržet pod kontrolou venkovské oblasti.

