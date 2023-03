Federální agenti tento týden zatkli čtyřicetiletého Marca Muffleyho, který se na mezinárodním letišti Lehigh Valley v americkém státě Pensylvánie pokusil dostat na palubu letadla kufr s bombou. Muže se podařilo dopadnout až v jeho domě, z budovy letiště totiž poté, co jej tamní orgány pomocí interkomu vyzvaly, aby se dostavil k bezpečnostní přepážce, odešel.

Možnému neštěstí zabránila letištní kontrola z Úřadu pro bezpečnost dopravy (TSA). Na přítomnost ničivého zařízení je při odbavování zavazadel nejdřív upozornil alarm. Příslušníci TSA pak podezřelý kufr otevřeli. V něm našli v podšívce ukryté oválné zařízení zabalené ve voskovém papíru a průhledném plastu. Přivolaný pyrotechnik poté zjistil, že podomácku vytvořený předmět obsahuje prášek, který se používá u komerční zábavní pyrotechniky, a připojenou rozbušku.

„Také zde byla plechovka butanu, zapalovač, dýmka se zbytky bílého prášku, bezdrátová vrtačka s akumulátorovými bateriemi a dva proudové chrániče přelepené černou páskou,“ stojí v soudních dokumentech, ke kterým získala přístup stanice CNN.

Experti následně potvrdili, že se skutečně jedná o výbušninu.

Zdroj: Youtube

Podle ředitele pro styk s veřejností letiště Colina Riccobona po nálezu budovu kvůli opatrnosti na více než dvě hodiny uzavřeli. Letištní personál také přivolal místní policii a FBI. „Na místě zasahovala řada agentur. Jednalo se o opravdu rozsáhlou týmovou práci,“ uvedl v prohlášení Riccobon. Podle soudních dokumentů chtěl podezřelý svá zavazadla dostat na palubu letu směřujícího na mezinárodní letiště Orlando Sanford ve státě Florida.

Drobný zlodějíček

Agenti TSA následně Muffleyho oslovili prostřednictvím letištního interkomu a požádali jej, aby přišel k bezpečnostní přepážce. Ten se však místo toho rozhodl z místa odejít. Jeho nenápadný únik zachytily i kamery.

Hned na to začalo pátrání. FBI kontaktovala šéfa detektivů tamního okresu, který podle soudního spisu uvedl, že Muffleyho osobně zná. Taky potvrdil místo bydliště uvedené v pachatelově řidičském průkazu. „Federální agenti zatkli čtyřicetiletého muže bez incidentu v jeho domě v Lansfordu,“ informovala FBI v prohlášení pro CNN.

Vyšetřovatele udivilo, proč se Muffley o něco podobného vůbec pokoušel. Muž sice má kriminální minulost, ale dosud se dopustil jen drobných krádeží v obchodech, držení omamných látek či domácích přestupků. Tyto případy s ním mnohokrát řešil bývalý policejní šéf v Lansfordu Jack Soberick. Ten v krátkém rozhovoru pro CNN řekl, že si nepamatuje přesné podrobnosti, ale všechny Muffleyho prohřešky byly menšího rázu. Muž se dokonce i několikrát stal obětí trestného činu. A když došlo na násilí, omezilo se to jen na pěstní souboj. „Nechápu to. Ale ani si nemyslím, že by se zradikalizoval,“ sdělil Soberick.

Stejného názoru je i právník James Desanto, který už v minulosti obžalovaného několikrát zastupoval. Podle něj nikdy neměl náznaky radikálního smýšlení.

Co Muffleyho k extrémnímu jednání vedlo, se tak možná podaří zjistit až u soudu.