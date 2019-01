K první explozi došlo přímo uvnitř katedrály, druhá bomba vybuchla na parkovišti před budovou. Mezi mrtvými jsou podle úřadů příslušníci armády i civilisté. Ke krvavému útoku se doposud nepřihlásila žádná teroristická organizace.

Filipínský ministr obrany Delfin Lorenzana označil útok za „hanebný čin“ a vyzval místní obyvatele, aby se měli na pozoru a spolupracovali s úřady na „zamezení terorismu a dosažení vítězství“. „Použijeme plnou sílu právního systému, abychom pachatele tohoto incidentu přivedli před soud,“ uvedl v prohlášení.

Photos of the aftermath of twin bombings on Sunday in Jolo cathedral in the southern Philippines, which have killed at least 17 people, according to the military. Photo courtesy: Armed Forces of the Philippines @CPIO_WestMinCom pic.twitter.com/KHMpwAXSmI