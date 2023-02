Bylo asi 17 minut po pátečním poledni 26. února 1993, když dolním Manhattanem v New Yorku otřásla hromová exploze. Epicentrem byla parkovací podzemní garáž pod Světovým obchodním centrem, kde mohutná erupce vytvořila obrovský, téměř třicet metrů široký kráter, zasahující do hloubky pěti podzemních pater a vyplněný 4 000 tunami sutin.

Šest lidí zahynulo téměř okamžitě. Další stovky nájemníků i návštěvníků Světového obchodního centra zůstaly uvězněny ve výtazích a na vyhlídkové plošině. Obrovský otvor v zemi vyplnily plameny a kouř, jenž začal proudit vzhůru do budovy. Ti, kdo mohli, začali prchat z budovy – mnozí z nich panikařili a pokrývali je saze a prach. Více než tisíc lidí se nějakým způsobem zranilo, někteří těžce, s rozdrcenými končetinami. Městskou pohotovostní linku okamžitě zahltily a přetížily telefonáty o pomoc.

Zločin spáchala malá teroristická buňka napojená na místní radikální mešitu, jež byla součástí širší islamistické teroristické sítě. Buňka odpálila kolem 600 kilogramů výbušnin, jimiž naplnila žlutou dodávku, kterou zaparkovala v podzemních garážích. „Blízkovýchodní terorismus dorazil na americkou půdu – s třeskem,“ glosoval tento první teroristický útok oficiální web FBI.

Našel jsem v podzemí mrtvolu, vypověděl svědek

Na explozi naštěstí okamžitě zareagovaly místní, státní i federální záchranné složky, které spustily do té doby největší koordinovanou záchrannou akci v dějinách New Yorku. Vrtulníky newyorské policie dopravily záchranáře na střechu centra, aby pomáhali při evakuaci nájemníků v horních patrech. V obou věžích také začali pracovat ti zaměstnanci Přístavního úřadu New Yorku a New Jersey, kteří měli speciální znalosti obou budov a mohli účinně pomáhat s evakuací.

Na záchranu ale čekali také lidé v podzemí, kteří se v okamžiku exploze nacházeli přímo v garážích a nyní byli zavaleni sutí. Mezi ně patřil například Timothy Lang, jenž později vystoupil jako svědek u soudu s teroristy odpovědnými za výbuch.

„Právě jsem zaparkoval, když jsem uslyšel explozi. Doslova mě zvedla do vzduchu a vymrštila z auta. Pak něco stlačilo moje tělo… Všude byla tma jako v pytli, myslel jsem, že jsem oslepl. Uvědomil jsem si, že jsem naprosto bezmocný,“ zachytil deník The Washington Post Langovo vyprávění před porotou o tom, co v osudný pátek zažíval.

Do garáží zajel podle svých slov kolem poledne, jeho toyota jela v závěsu za stříbrným fordem, s jehož řidičem si u vjezdu ještě krátce popovídal, zatímco čekali, než se uvolní parkovací místa. Následný výbuch ho uvrhl nejen do tmy, ale také mu způsobil velkou tržnou ránu na hlavě, otřes mozku a zlomený nos. Navzdory těmto poraněním začal ve tmě tápat kolem sebe a snažil se najít cestu ven. První pocit úlevy se dostavil, když rozeznal svítící kontrolky na palubní desce jednoho z aut. „Měl jsem radost, že to vidím,“ uvedl.

Když si jeho oči trochu zvykly na tmu, všiml si osvětleného značení nouzového východu a snažil se tam dostat, ale dveře ven zablokovaly napadané trosky. Hledal jinou cestu a zkusil to přes nějakou zeď. „Když jsem ji přelezl, přepadl jsem přes židli a spadl na lidské tělo,“ vypověděl. „Vyděsil jsem se. Ten člověk se nehýbal.“

Zpanikařený Lang se poté začal „plazit všemi směry“, dokud nedorazil k okraji kráteru po bombě. Couvl a schoulil se do klubíčka. „Myslel jsem si, že tam budu muset ležet, dokud mě nezachrání, nebo dokud nezemřu.“

Po nějaké době konečně zaslechl hlasy a bouchání. Vykřikl v odpověď a uviděl botu osvětlenou paprskem baterky. Poté ucítil, jak ho dva muži zvedají do bezpečí. Později se dozvěděl, že řidič stříbrného forda, s nímž se bavil u vjezdu do garáží, při explozi zahynul. Na fotografii obětí z márnice totiž identifikoval jeho tělo. Bylo to právě ono tělo, na něž narazil, když přepadl přes židli. Muž se jmenoval John DiGiovanni a byl to 45letý prodejce zubních potřeb…

Měli dost kyanidu na zničení celého New Yorku

Na rozdíl od pozdějšího a globálně slavnějšího teroristického útoku z 11. září 2001 nebyl bombový útok z roku 1993 sebevražedný. Teroristé nechali v garážích dodávku napěchovanou výbušninami s šestimetrovou zápalnou šňůrou, která aktivovala výbušninu 12 minut poté, co zapálili její konec. Měli díky tomu dost času zmizet.

Po jejich stopě se vydala pracovní vyšetřovací skupina sestavená z agentů FBI a jejich partnerů z newyorské protiteroristické jednotky. Do činnosti skupiny se postupně zapojilo na 700 agentů FBI po celém světě.

„Instinkt pátračům říkal, že jde o terorismus – sledovali islámské fundamentalisty ve městě měsíce, a jak se později dozvěděli, byli dráždivě blízko tomu, aby se s plánovači tohoto útoku setkali. Ale tušení nestačilo; co bylo potřeba, byl definitivní důkaz,“ uvádí FBI.

Po explozi ten klíčový dílek skládačky našli. V troskách objevili na kusu podezřele zničeného vraku poznávací značku. „Prohledání našich záznamů o zločinech ukázalo shodu: číslo patřilo pronajaté dodávce, která byla den před útokem ukradena. Dozvěděli jsme se, že vozidlo si pronajal islámský fundamentalista jménem Mohammad Salameh. 4. března ho tým FBI SWAT zatkl, když se marně snažil získat zpět zálohu 400 dolarů,“ uvádí FBI.

Od prvního zatčení se začala rychle odvíjet další. Brzy měla FBI ve vazbě další tři podezřelé – Nidala Ayyada, Mahmouda Abouhalima a Ahmeda Ajaje. Vyšetřovatelé našli také byt, kde byla bomba zkonstruována. V tomto bytě objevili také skříň plnou nebezpečných chemikálií, včetně dostatečného množství kyanidového plynu na zničení města. Všichni čtyři muži byli souzeni a odsouzeni na doživotí.

Zničená podlaží Světového obchodního centra po bombovém útoku z 26. února 1993Zdroj: Wikimedia Commons, Bureau of ATF 1993 Explosives Incident Report, volné dílo

Dopadení několika teroristů však nebyl jediný úspěch skupiny, protože se jí podařilo v souvislosti s probíhajícím pátráním odhalit druhé teroristické spiknutí, jehož cílem bylo podminování řady významných a památných staveb v New Yorku, včetně budovy OSN, Hollandova a Lincolnova tunelu nebo Federálního náměstí, kde se mimo jiné nacházela newyorská kancelář FBI. „24. června 1994 vtrhli agenti FBI do skladiště v Queensu a chytili několik členů teroristické buňky přímo při sestavování bomb,“ uvádí web FBI.

Hlavní strůjce bombového útoku unikal nejdéle

Hlavní strůjce bombového útoku na Světové obchodní centrum byl však zatím stále na útěku – a pokud o sobě dával vědět, tak rozhodně ne v dobrém. Jeho jméno – Ramzi Yousef – se FBI dozvěděla během vyšetřování a po několika týdnech zjistila, že muž plánuje další atentáty, včetně současného odpálení bomb ve 12 mezinárodních letech z amerických letišť.

V červenci 1993 vypsalo americké ministerstvo zahraničí odměnu dva miliony dolarů za informace vedoucí k jeho zatčení. Yousef ale zmizel v podzemí. Policisté se domnívali, že utekl do Pákistánu, ale měli jen málo spolehlivých informací o jeho poloze. V této fázi pátrání proto odvedli nejvíce práce zvláštní agenti Diplomatické bezpečnostní služby Spojených států Bill Miller a Jeff Riner, kteří začali přímo v Pákistánu kontaktovat možné informátory a snažili se dostat na Yousefovu stopu.

V únoru 1995, téměř dva roky po útoku na Světové obchodní centrum, přineslo jejich úsilí konečně ovoce: do americké diplomatické rezidence v Karáčí se dostavil informátor a tvrdil, že má informace o Yousefově poloze. Narychlo přivolaní Miller s Rinerem potvrdili, že zmíněný muž může opravdu takové znalosti mít, protože v jejich pátrání figuroval jako jeden z lidí, na něž měl Yousef kontakt. Muž jim udal hotel, v němž se má terorista nacházet. Bylo ale potřeba jednat rychle, protože zločinec hotely často měnil.

Miller s Rinerem proto okamžitě zalarmovali pákistánské úředníky a ve spolupráci s nimi připravili přepad Yousefova pokoje. Ve chvíli, kdy si byli jisti, že mají situaci pod kontrolou, vtrhli dovnitř. Zásah se obešel bez zranění i bez jakýchkoli problémů, protože Yousef spal. Vzbudil se ve chvíli, kdy mu policisté nasazovali pouta a sdělovali obvinění.

Muž skončil v pákistánské vazbě, odkud si jej na druhý den vyzvedli agenti FBI, kteří jej letecky dopravili do New Yorku. Odměnu dva milionů dolarů získal informátor z Karáčí. 11. března 1995 byl Yousef obviněn z útoku na Světové obchodní centrum. Před soudem stanul spolu s řidičem osudné dodávky Eyadem Ismoilem.

„Později jsme se od Yousefa dozvěděli, že jeho záměry s obchodním centrem byly ještě mnohem zlověstnější. Chtěl, aby bomba odpálila celou jednu věž a její hroutící se trosky aby pak povalily i tu druhou. Útok se ukázal být něco jako smrtící zkouška na 11. září; s pomocí Yousefova strýce Chálida Šajcha Muhammada (hlavního plánovače útoku z 11. září 2001, pozn. red.) se al-Káida později vrátila, aby tuto Yousefovu noční můru zrealizovala,“ uzavírá FBI.