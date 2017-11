Borat se nabídl, že zaplatí pokutu za české turisty v Kazachstánu

/ANKETA/ Senát by měl doporučit vládě, aby umožnila v restauracích zřídit oddělené kuřárny bez obsluhy. V malých barech, pivnicích či hospůdkách by pak měla nechat na jejich majitelích, zda v nich kouření povolí. Horní komoře to navrhl její výbor pro lidská práva a petice.