Brutálně zabil třináct žen. V 60. letech minulého století děsil Ameriku vrah známý pod přezdívkou Bostonský škrtič. Jeho identitu se dodnes nepodařilo stoprocentně potvrdit. Nejpravděpodobněji zabíjel Albert De Salvo. Ten se ke svým činům údajně přiznal spoluvězni Georgeovi Nassarovi. Jenže existují i teorie, podle kterých vraždil právě Nassar. Šance na odhalení pravdy se stále zmenšují. A reportérka listu The New York Times nyní zjistila, že Nassar bez povšimnutí už před pěti lety zemřel.

Jen před pár dny měl premiéru thriller Bostonský škrtič vyprávějící příběh jednoho z nejslavnějších amerických sériových vrahů a postupného odhalování jeho zločinů. Tvůrci snímku pojmenovaného podle přezdívky brutálního zabijáka, který zavraždil třináct žen v Bostonu počátkem 60. let minulého století, ve filmu dávají velký prostor postavě George Nassara.

Nassar byl ve skutečnosti spoluvězněm domnělého Bostonského škrtiče Alberta DeSalva. Právě Nassarovi se měl přiznat ke svým zločinům. Jenže celá věc je trochu komplikovanější, než by se na první pohled mohlo zdát.

I Nassar byl totiž odsouzeným vrahem, typem muže, který by dokázal spáchat přesně takové vraždy, jako Bostonský škrtič. A podle některých názorů měl minimálně část zločinů přisuzovaných Bostonskému škrtiči na svědomí právě on - a s DeSalvou se pouze domluvili na tom, že vezme vše na sebe. Tuto teorii podporuje fakt, že za desetiletí vyšetřování se ze třinácti vražd spáchaných Bostonským škrtičem povedlo DeSalvovi spolehlivě prokázat díky stopám DNA jen jednu, u ostatních se jeho vina spíše předpokládá.

Případ brutálního sériového vraha tak dosud nebyl definitivně vyřešen. S hypotézou, že část vražd spáchal právě Nassar, pracuje i zmíněný nový hraný film s Keirou Knightleyovou v hlavní roli, který mohou předplatitelé vidět na kanálu Disney+.

Pravděpodobnost, že se někdy povede zjistit celou pravdu, navíc s přibývajícími lety rapidně klesá. DeSalvo zemřel ve vězení již v roce 1973. Ubodal jej spoluvězeň, vše se rovněž odehrálo za záhadných okolností. Klíčem k rozlousknutí skutečného příběhu vražd Bostonského škrtiče tak zdánlivě zůstal Nassar. Jenže, jak nyní překvapivě zjistili reportéři deníku The New York Times, Nassar zemřel už před pěti lety.

A až dosud o tom prakticky nikdo nevěděl.

Žije nebo ne?

Šokující zjištění o Nassarově prakticky nepovšimnuté smrti vyvolalo uvedení filmu Bostonský škrtič. V jeho epilogu, který objasňuje fakta k případu a skutečné osudy zobrazených postav, se totiž objeví věta: „George Nassar je stále ve věznici v Massachusetts.“ Jenže to je lež.

Ona věta zaujala spolupracovnici listu The New York Times Sarah Weinmannovou. „Pokud by Nassar stále žil, bylo by mu téměř devadesát. S přihlédnutím k tomu, že v posledním rozhovoru, který poskytl v roce 2018, řekl, že trpí terminálním stádiem rakoviny, se mi pravděpodobnost toho, že stále žije, zdála minimální,“ vysvětlila Weinmannová novinám důvod, proč začala pátrat, jak na tom zločinec ve skutečnosti je.

Nakonec jí k objasnění chyby autorů filmu stačilo pár hovorů. „Telefonát na správu věznic v Massachusetts objasnil, že Nassar už skutečně zemřel, i když při něm ještě novinářka neznala všechny detaily,“ píše list The New York Times.

Možný Bostonský škrtič zemřel ve věku 86 let. „Zesnul na rakovinu 3. prosince 2018 v bostonské vězeňské nemocnici,“ upřesňuje list Deccan Herald.

V praxi to znamená jediné - ať už vraždil jen DeSalvo, nebo měl část činů na svědomí Nassar, skutečný Bostonský škrtič už se ke svým zločinům nikdy nepřizná. Šance na to, že se detektivové a příbuzní obětí někdy dozví pravdu, klesly na minimum. Jedinou případnou záchranou by mohly být moderní technologie.

Řádění Bostonského škrtiče

Případ děsivé série vražd z Bostonu se začal odehrávat v roce 1962. Tehdy ve městě začal řádit vrah, který se bez problémů dostával do bytů žen (podle všeho nic netušící oběti vždy vraha samy pustily dovnitř), a tam je pak sexuálně zneužil a následně uškrtil. Jejich těla policisté nacházeli v provokativních polohách - téměř nahá, se široce roztaženýma nohama. Ke škrcení pachatel vždy použil kousky oblečení oběti a po činu jim tyto oděvy - šňůry od županů či punčochy - zavázal pod krkem na mašličku.

Vraždění se odehrávalo ve dvou fázích. Nejdříve se odehrála série vražd starších žen. Obětmi byly padesátnice až sedmdesátnice. Pak, když policie vydala varování pro osaměle žijící ženy, vraždy na pár měsíců ustaly. Pak vrah udeřil znovu a tentokrát se zaměřil na mladé dívky - většinou dvacátnice. Poslední obětí přičítanou Bostonskému škrtiči se stala teprve devatenáctiletá Mary Sullivanová.

Její vražda byla ze všech nejděsivější. „Sullivanová byla zardoušena tmavou punčochou, přes kterou vrah převázal růžový hedvábný šátek a opět ho zavázal na obrovskou mašli pod krkem. Mrtvou dívku naaranžoval na postel tak, aby seděla opřená o její pelest, vysvlečená donaha, s násadou od koštěte vraženou do pochvy. Na odhalená ňadra jí z úst odkapávala hustá tekutina připomínající sperma. Na nohách měla položenou kartičku s nápisem Šťastný nový rok,“ připomněl Deník před časem vraždy Bostonského škrtiče.

Zpověď spoluvězni

Několik měsíců po vraždě Sullivanové policisté zatkli za přepadení a obtěžování ženy u ní doma jistého recidivistu Alfreda DeSalva. Ten měl již dřívější záznam za sexuální obtěžování, kdy se pod záminkou, že je agent modelingové agentury, vtíral k ženám domů a tam je potom osahával.

Ze začátku se nezdálo, že by DeSalvo byl hledaným sériovým vrahem. Jenže pak policisté zjistili, že jejich kolegové z Connecticutu hledají násilníka přezdívaného Zelený muž, který napadl několik žen na ulici, a DeSalvo na jeho popis skvěle sedl. Ještě ve stejný den skončil v poutech a, jelikož byl proslulý tím, že se rád chvástal, okamžitě prohlásil, že celkem napadl několik stovek žen.

Policisté ovšem pochybovali, zda je DeSalvo hledaným Bostonským škrtičem. Neexistovala analýza DNA, proti DeSalvovi neměli žádné přímé důkazy. A tak mezitím za prokazatelné obtěžování skončil DeSalvo na psychiatrii.

Zde vstoupil do příběhu Nassar - další recidivista, který byl zavřený na psychiatrii společně s DeSalvem. „Nassar zde byl za napadení, ozbrojenou loupež a sexuální obtěžování čtyř žen, a také za vraždu pumpaře,“ připomíná server Deccan Herald. Právě jemu se měl dle jeho tvrzení DeSalvo konečně přiznat, že to on vraždil, což Nassar okamžitě posunul dál prominentnímu obhájci, který se jal DeSalva zastupovat. DeSalvo pak své přiznání zopakoval i jemu a dokonce i policistům, ale po čase je odvolal.

Nassar vždy trval na tom, že DeSalvo mluvil o vraždách přesvědčivě. „Začal mi popisovat ty zločiny a sledoval moji reakci, aby viděl, zda je příliš děsivé to poslouchat. Některé z těch činů byly hrozné. Zejména to, jak ubodal jednu ženu,“ přiblížil v jednom z rozhovorů.

Oběti Bostonského škrtiče žily většinou ve starých cihlových činžovních domech patřících městu. Vrah pronikal do bytů pod záminkou, že ho posílá správce domů kvůli opravám, nebo údržběZdroj: Wikimedia Commons, Ian Howard, CC BY 2.5

Nazvdory přiznání ale DeSalvo nikdy nebyl za třináct vražd souzen, doživotí ve vězení si vysloužil za prokázané sexuální napadení několika žen. Formálně tak za činy Bostonského škrtiče nebyl odsouzen nikdo.

A pochybnosti a otázky zůstaly. Policisté měli v době vyšetřování škrtičových činů vytipovaných šest dalších podezřelých kromě DeSalva, nikoho z nich ale neobvinili. Co bylo ale nejpozoruhodnější, že mezi podezřelými se, vzhledem ke své minulosti a činům, ocitl i sám Nassar, jehož navíc při rekognici poznaly dvě ženy, kterým se podařilo útok Bostonského škrtiče přežít.

Logicky se tak nabízela možnost, že ve skutečnosti vraždil (minimálně v části případů) Nassar, a celý příběh o tom, že se mu DeSalvo přiznal, byl jen jakousi dohodou mezi těmito dvěma muži. DeSalvovi v té době už muselo být jasné, že za jiné činy, které mu policisté prokázali, skončí za mřížemi do konce života, a tak se mohl s Nassarem domluvit, že vše vezme na sebe, zatímco Nassar shrábne vyhlášenou odměnu za informace vedoucí k dopadení Bostonského škrtiče a rozdělí se o ni s DeSalvovou rodinou.

Každopádně v roce 2015 se díky DNA podařilo prokázat, že minimálně jednu z vražd Bostonského škrtiče měl skutečně na svědomí DeSalvo. Konkrétně tu poslední, nejbrutálnější. Sperma, které vytékalo z úst zavražděné devatenáctileté dívky bylo skutečně jeho.

Ostatních dvanáct vražd Bostonského škrtiče se ale zatím se žádným konkrétním jménem pachatele definitivně propojit nepovedlo. Možnost, že část z obětí má na svědomí Nassar (byť ten až do konce trval v tomto případě na své nevině), tak dodnes zcela ze stolu smetená není. I když už se k tomu sám Nassar nikdy nevyjádří.