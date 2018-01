Řádění bouře Eleanor si v západní Evropě vyžádalo zatím tři oběti

Na severu španělského Baskicka zemřeli dva lidé, přílivová vlna je doslova smetla do moře. Ve francouzských alpách zemřel lyžař, na kterého spadl strom. Informoval o tom server BBC.

V Nizozemsku museli poprvé vztyčit všech pět hlavních přímořských bariér. Amsterdamem se přehnal vichr o rychlosti přes 110 kilometrů v hodině.

Bouře Eleanor překvapila také severní Francii a okolí Paříže, kde vichr dosahoval rychlosti 147 kilometrů v hodině. Francouzi hlásí zatím 15 zraněných. Musela být prozatím uzavřena Eiffelova věž kvůli možnému pádu okolních stromů.

Ve Švýcarsku vichr o síle 195 kilometrů v hodině převrátil vlakovou soupravu. Při havárii se zranilo 8 lidí. Bez proudu je zde 14 tisíc domácností. V Bernu pro změnu vítr zlomil 13metrový vánoční strom.

Před silným větrem varovali i meteorologové v Česku. Varování platí pro Prahu, dále pro Karlovarský, Plzeňský a Moravskoslezský kraj a části Středočeského a Olomouckého kraje. Na severu a severovýchodě země se během středy očekává sněžení.

Good morning! Storm Eleanor affecting Heathrow, Amsterdam and Frankfurt; IT issue at Frankfurt as well; fog at Porto #flightdelay https://t.co/FbsFdDSwOi pic.twitter.com/MmOTcNHjVi