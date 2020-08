Bouři, která vyvolává tornáda a záplavové deště, provází vichr o rychlosti až 100 kilometrů za hodinu. Dva lidé přišli o život, když tornádo zasáhlo ve státě Severní Karolína jejich obytné přívěsy. Kromě nich zabily spadlé stromy ve státech New York a Maryland další dvě osoby.

V úterý bouře postupovala směrem na sever přes stát New York, kde vyvracela stromy, ničila domy a způsobila povodně a požáry. "Bouře ve městě poráží stromy a láme větve. Berte to vážně. Pokud nemusíte být venku, zůstaňte doma," vyzval na twitteru starosta města New York Bill de Blasio. Trajektová a vlaková doprava byla přerušena, uzavřeny byly i některé nadzemní úseky metra.