Kromě tří obětí na životech za sebou bouře zanechala rovněž nespočet zničených domů, polámané stromy a zpřetrhané elektrické vedení. Její síla kulminovala během pátečního odpoledne a večera.

#UPDATE One confirmed dead as #Thailand 's first tropical storm in three decades #Pabuk makes landfall over southern coast, uprooting trees and blowing off roofs along the way pic.twitter.com/CXwGRknwTb

Následně se bouře stočila do oblasti Andamanského moře nacházejícího se na severozápadě země, přičemž její intenzita postupně slábla s tím, jak se vzdalovala od thajského pobřeží.

Podle informací ČTK nicméně v devíti provinciích tamní úřady nadále varují před přívalovými dešti a bleskovými povodněmi.

Flooding along the river and coast in Samut Prakan and Bangkok this morning due to an unusually high high tide. Be careful if you are using any of the cross river boats. This photo by @nenanee is near Bang Nampheung Floating Market #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/ovhavPAJTh