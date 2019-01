Prudké deště bičují břehy Thajského zálivu již od čtvrtka. To nejhorší však podle dostupných informací mělo přijít až dnes. Oblast Pak Phanang ležící zhruba 250 kilometrů severně od hranice s Malajsií bouře zasáhla o půl čtvrté odpoledne místního času (9:30 SEČ), přičemž rychlost větru v tu chvíli podle údajů centra pro varování před tropickými cyklónami (JTWC) dosahovala 95 kilometrů za hodinu.

Vzápětí byly postiženy i další turisty oblíbená místa včetně letoviska Phuket, souostroví Phi Phi, Ko Tao a dalších.

„Být tu je celkem děsivé, protože nevíme, co se stane, a není způsob, jak se odsud dostat,“ řekla CNN americká turistka Miranda Abdyerová, která uvízla na ostrově Ko Samui.

Její let byl v pátek zrušen a trajektová doprava pozastavena. Žádné oficiální informace ze strany místních autorit prý ona ani její rodina nedostaly.

„Schováme se v koupelně, pokud se bouře natolik zhorší. Ale vše, co můžeme dělat, je čekat,“ dodala.

Jak připomíná server CNN, tropické bouře vyskytující se v blízkosti thajské pevniny jsou relativně vzácné. Naposledy se tak stalo v roce 1962. Tehdy si bouře zvaná Harriet vyžádala na 900 obětí. Jediným tajfunem, který byl v oblasti jihovýchodní Asie kdy zaznamenán, byl před třiceti lety tajfun Gay.

It would seem that not everyone on Koh Samui is concerned about the approaching tropical storm. These tourists decided to go for a swim despite the red flags on the beach. I wonder if they know a foreign tourist drowned on Samui yesterday #Thailand #Pabuk #พายุปาบึก #ปาบึก pic.twitter.com/GKitz9yFOw