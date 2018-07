Bouře v americkém Missouri převrhla výletní loď, zemřelo jedenáct lidí

Tragédie se udála kolem devatenácté hodiny (druhé hodiny ranní SELČ) na jezeře Table Rock, tedy v populární turistické oblasti poblíž městečka Branson středozápadě USA. Bouře, spolu se silnými větry, místo zasáhla takovou silou, že loďku převrhla a ve vlnách usmrtila jedenáct lidí.

Na palubě lodi, které se říká "duck boat" a jež může sloužit i jako autobus, byly údajně i děti, kolik jich však bylo mezi těmi, kteří zemřeli, popřípadě těmi, které záchranáři museli dopravit do nemocnice, prozatím není známo. Podle místního šerifa Douga Radera byl v době havárie na palubě i jeden z jeho lidí, jenž se posléze snažil pomoci záchranářům.

We are aware of a major incident that happened tonight on Table Rock Lake, and ask that you pray for those involved as well as law enforcement/first responders. Updates will come from Missouri Highway Patrol or the Stone County Sheriff’s Department.