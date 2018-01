Bouře v Evropě si již vyžádala nejméně 12 obětí. Statisíce lidí jsou bez proudu

V Německu nebo Polsku způsobilo špatné počasí řadu dopravních nehod. Německé dráhy zastavily kvůli orkánu dálkovou dopravu na celém území spolkové republiky, naposledy přerušily dopravu v celém Německu kvůli bouři Kyrill, která se přes střední Evropu přehnala přesně před 11 lety.

Podle serveru Deutsche Welle dosáhl v Německu vítr rychlosti až 203 kilometrů za hodinu a až 100 tisíc lidí v zemi zůstalo bez elektřiny.

The Dutch are literally being blown away by storm #Friederike ? pic.twitter.com/Ach87OJpGw

Bouře si také již vyžádala několik životů, nejčastěji v důsledku pádu stromů. V Nizozemsku padající stromy zabily tři lidi. Na východě země v obci Olst zahynul pod zlomenou větví 62letý muž, v nedalekém Enschede strom spadl na vůz a zabil jeho řidiče. Dalšího řidiče vyvrácený kmen zabil v Belgii, asi 35 kilometrů jižně od Bruselu.

Nizozemská meteorologická služba také vyhlásila nejvyšší stupeň varování, který platí pro většinu země. Orkán dosáhl v poryvech rychlosti až 140 kilometrů za hodinu. Převrátil 17 kamiónů. Kvůli nebezpečí pádů tašek ze střech a pádu stromů bylo uzavřeno centrum města Almere.

At least 4 people are dead after a huge storm hit northern Europe.



In the Netherlands, powerful winds toppled trees, blew trucks off the road and forced hundreds of flights to be canceled. pic.twitter.com/9W2gcpFkSi