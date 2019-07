Severní část Řecka, kde tráví první část letních prázdnin u moře tisíce cizinců, zasáhl živel po několika dnech s tropickými teplotami blížícími se 40 stupňům. Ve středu večer začaly Chalkidiki a okolní oblasti bičovat prudké lijáky a krupobití. Vítr vyvracel stromy a ničil střechy budov.

Postarší česká dvojice zemřela podle AFP po převrácení karavanu poblíž města Nea Propontida. Další člověk, který byl s nimi uvnitř, neštěstí přežil se zraněními.

Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová ČTK uvedla, že další z pasažérů karavanu je nyní v místní nemocnici. "České velvyslanectví v Aténách poskytuje na místě veškerou potřebnou pomoc," uvedla mluvčí. Informace o dalších zraněných Češích nyní ministerstvo nemá. "Je možné, že se to přes den bude ještě vyvíjet," dodala Štíchová.

Desítky lidí byly zraněny

Mezi dalšími mrtvými je podle agentur dospělý Rus s malým chlapcem, na něž poblíž jejich hotelu spadl strom. Zemřela i dospělá turistka a osmiletý hoch z Rumunska, které zabila část padající střechy restaurace.

Desítky zraněných lidí byly převezeny do nemocnic. "Něco takového jsem ve své 25leté kariéře zažil vůbec poprvé," řekl podle Reuters lékař z nemocnice ve městě Nea Mudania Athanasios Kaltsas. V jeho nemocnici byli ošetřeni pacienti ve věku od osmi měsíců do 70 let, zvláště s rozličnými zlomeninami.

Místní úřady vyhlásily na Chalkidiki mimořádný stav. Nejméně 140 hasičů mělo kvůli živlu celonoční zásah. Nezvykle silné deště by podle meteorologů měly skončit během dnešního rána.