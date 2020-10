Kdo byl tento adept na budoucí svatořečení, tedy označení za svatého? Co zázračného dokázal? Asi nejdůležitějším faktorem v jeho posmrtné mediální slávě je jeho věk. Beatifikován byl totiž teenager.

Carlo se narodil v roce 1991 v Mediolaně. Od nejmladších let byl silně věřící, angažoval se v katolické charitě, alespoň to tvrdí kúrií sestavená komise, jež ověřovala mladíkovu zázračnost. Zároveň, asi jako každý současný mladý, žil se svým počítačem. Využíval ho ale k šíření víry, diskutoval zde například o eucharistických zázracích. I proto byl některými označen i za Patrona internetu či Božího influencera.

Had a chance to sit down and speak with Antonia Salzano, mother of Carlo Acutis who will be beatified tomorrow. She was kind enough to give me a relic of her son as a gift. Also went by the Shrine of the Renunciation, where her son's body was opened to the public for veneration. pic.twitter.com/hveXBEdltj