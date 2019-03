Doslova božská podívaná se naskytla obyvatelům italského městečka Agropoli. Jeden z místních obyvatel totiž zachytil pozoruhodný světelný úkaz, který vytvořil podobiznu Ježíše Krista. Informoval o tom britský server The Daily Mail.

Snímky zachytil Alfredo Lo Brutto ze svého domu. Muž podle svých slov často fotografie na sociálních sítích nesdílí, ale nyní nemohl odolat. "Doslova mě to očarovalo. Když jsem to viděl, okamžitě jsem to musel sdílet s ostatními. Bylo to tak krásné," řekl.