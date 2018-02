Bral izraelský premiér Netanjahu úplatky? Do aféry je zapojena i jeho rodina

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí nařčení z korupce, úplatkářství a zneužití pravomocí. Policie nyní doporučila prokuratuře, aby jej obžalovala. Do aféry jsou zapojena kromě jeho rodiny přední izraelská média i věhlasný hollywoodský producent Arnon Milchan. Netanjahu obvinění popírá a v příštích volbách hodlá kandidovat. Není však nařčen poprvé.

Netanjahovy prohřešky policie vyšetřuje téměř rok. Naposledy jej vyslýchala loni v březnu. Podle vyšetřovatelů jde o dva odlišné případy. Informoval o tom server BBC.

V prvním případu měl uplácet vydavatele izraelských novin Jedi'ot achronot za pozitivní prezentaci. List měl od něj výměnou získat protekci před ostatními médii, konkrétně měl premiér zařídit snížení nákladu konkurenčního deníku Israel Hajom. Obvinění čelí i majitel novin Arnon Mozes.

Druhý případ se týká filmového producenta Arnona Milchana, tvůrce legendárních snímků jako je například Pretty Women, Klub rváčů, Zachraňte Willyho! nebo Revenant: Zmrtvýchvstání.

Hollywoodský magnát měl premiérovi dát dar v hodnotě 283 tisíc dolarů (5,9 milionu korun). Podle listu The Jerusalem Post dáreček zahrnoval luxusní šampaňské a cigarety.

Milchan za něj měl výměnou získat americké vízum. Netanjahu měl také účelově prosazovat zákon, podle kterého by byli navrátivší židé do Izraele zbaveni povinnosti 10 let platit daně. Tento návrh nicméně ministerstvo financí zablokovalo.

Podle premiérova právníka ale policie „ignoruje základní fakta“. Miliardář Milchan je totiž premiérovým dlouholetým přítelem a jeho rodině dává dárky pravidelně „bez jakéhokoliv obchodního zájmu“. Do případu je zapleten také australský miliardář James Packer. Ten měl premiérovi a jeho ženě rovněž poskytnout několik darů. Podle jeho právníka byl ale vyšetřován jako svědek, nikoliv jako obviněný.

Netanjahu však všechna obvinění popírá. „Během mého úřadu jsem byl předmětem vyšetřování již 15krát. Tyto pokusy nevedly k ničemu,“ obhajoval se v přímém přenosu izraelské televize.

„Izrael povedu se vší zodpovědností i nadále tak dlouho, jak si mě lidé zvolí. Jsem si jist, že v příštích volbách získám s boží pomocí důvěru voličů znovu,“ prohlásil.

Netanjahu vykonává funkci premiéra již 12. rokem. Pokud bude 68letý politik v listopadu 2019 znovu zvolen, stane v čele země již počtvrté. Vyšetřovací orgány mohou dát konečné slovo až po několika měsících. Jeho kandidaturu by ale mohly zatím ohrozit pouze protesty veřejnosti.

Manželka otrokářka

Skandály nejsou ale v okolí Netanjahuovy rodiny výjimkou. Jeho manželka nechvalně proslula soudy se svými pomocníky v domácnosti, ke kterým se chovala jako k otrokům. Jeden z případů dokonce prohrála. Obviněna byla rovněž z korupce. Izraelský bulvár ji také často zmiňuje v souvislosti nadměrným pitím alkoholu.

Veřejnost dlouhodobě pobuřuje i jejich syn Jair, který si za peníze daňových poplatníků okázale žije na vysoké noze. Na kritiku svého rozmařilého života reagoval na facebooku velmi vulgárními příspěvky, čímž si premiérská rodina izraelskou veřejnost ještě více rozhněvala.

Kvůli podezření z korupce musel již před čtyřmi lety odstoupit vládní kancléř Ari Harow.

USA mlčí

Izraelská opoziční levice, Sionistická unie vyzvala premiéra k rezignaci. „Stát Izrael potřebuje lídra s čistýma rukama, který se věnuje pouze záležitostem země,“ uvádí lídr strany Ejal Ben-Reuven.

Poslanci premiérovy vládní strany Likud jej vesměs obhajují. Reakce ze zahraničí jsou zatím umírněné. Klíčový spojenec blízkovýchodní země, Spojené státy, situaci zatím nekomentoval.