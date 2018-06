Bratra Kim Čong-una zabily trénované vražedkyně, zaznělo u soudu

Státní maturita by mohla mít podobu takzvaného adaptivního testu, ze kterého by středoškoláci dostávali bodové ohodnocení. Počet získaných bodů by pak mohl rozhodovat o jejich přijetí ke studiu na konkrétní vysoké škole. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to dnes řekl při setkání s novináři na svém úřadu. Zopakoval, že chce vést debatu o změnách v systému státních maturit.