Kvůli dezinformacím okolo koronaviru za první tři měsíce roku 2020 zemřelo po celém světě nejméně 800 lidí, vyplývá z výzkumu, o kterém napsala BBC.

Brazílie hlásí přes 55 tisíc infekcí, Venezuela nakaženého ministra

V úterý jihoamerická země zaznamenala přes 52 tisíc nových infekcí, což byl více než dvojnásobek předchozí bilance. Počet zemřelých s covidem-19 v porovnání s předchozí bilancí mírně klesl na 1175. Informovala o tom agentura Reuters. Koronavirem se nakazil i ministr informací v sousední Venezuele.

V Brazílii, kde žije 210 milionů lidí, se od počátku epidemie celkem koronavirem nakazilo 3 164 785 lidí, z nichž 104.201 zemřelo. O den dříve země zaznamenala 1274 souvisejících úmrtí, v pondělí úřady informovaly o 703 mrtvých. Denní přírůstky nakažených na přelomu týdne mírně klesly, země registrovala jen něco přes 20 tisíc infekcí.

Brazílie je po Spojených státech co do počtu potvrzených případů i úmrtí druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Odborníci nicméně upozorňují, že se virem SARS-CoV-2 ve skutečnosti nakazilo nejspíš ještě mnohem více Brazilců, než uvádějí oficiální statistiky; v zemi se totiž provádí málo testů.

Venezuelský ministr informací a blízký poradce tamního prezidenta Nicoláse Madura Jorge Rodríguez oznámil, že se u něj prokázala nákaza koronavirem. Stal se tak dalším z řady venezuelských vysoce postavených vládních činitelů, který se infikoval, píše agentura AP. Nakazil se mimo jiné muž číslo dvě vládní socialistické strany Diosdado Cabello či ministr ropného průmyslu Tareck el Aissami.

"I když jsem celkově v dobré kondici, musím se podřídit karanténním opatřením a nezbytné péči, abych virus překonal," uvedl Rodríguez na twitteru.

Zdá se, že Venezuelu na rozdíl od jiných států Latinské Ameriky pandemie zasáhla pouze mírně, uvádí AP. Ke středečnímu večeru tamní úřady od počátku pandemie evidují 29.000 nakažených, z nich´250 zemřelo. Denní přírůstek infekcí v úterý poprvé překonal hranici 1000.

V Německu dále narůstá denní bilance infekcí, nově hlásí 1445

V Německu se i nadále zvyšuje denní přírůstek případů koronaviru, za posledních 24 hodin jich země zaznamenala 1445. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Institutu Roberta Kocha (RKI). Ve středu spolková republika evidovala infekcí 1226, o den dříve 966.

V souvislosti s covidem-19 zemřeli v Německu další čtyři lidé, čímž celková bilance úmrtí od počátku epidemie v zemi vzrostla na 9211. Koronavirus se celkem prokázal u 219 964 lidí, bezmála 200.000 pacientů se již vyléčilo.

Nejhůře zasaženými spolkovými zeměmi je dlouhodobě Severní Porýní-Vestfálsko a s Českem sousedící Bavorsko, které obě evidují přes 50 tisíc nakažených.

Austrálie má nejméně nově nakažených od 20. července

Přírůstek nových případů nákazy koronavirem v australském státě Viktorie, který je ohniskem epidemie v zemi, zpomalil. Austrálie celkově dnes oznámila 290 nových případů, což je nejméně od 20. července, píše agentura Reuters. Nový Zéland, který od středy uvalil třídenní karanténu na největší město Auckland, zvažuje prodloužení restriktivních opatření.

Úřady ve Viktorii zaregistrovaly za posledních 24 hodin osm nových úmrtí a 278 dalších infekcí. Ve středu oznámily rekordní přírůstek 21 úmrtí a 410 nakažených. Koronavirus se v Austrálii od propuknutí nákazy potvrdil u více než 22.500 lidí, z nichž 361 zemřelo.

Nový Zéland dnes ohlásil 13 dalších případů domácího přenosu infekce a jednoho nakaženého, u kterého se koronavirus prokázal po návratu ze zahraničí. První případy domácího přenosu koronaviru se poprvé po více než 100 dnech objevily v úterý v Aucklandu na novozélandském Severním ostrově.

Je "v podstatě jisté", že se objeví další infikovaní, domnívá se vysoce postavený představitel ministerstva zdravotnictví Ashley Bloomfield. Podle něj úřady v následujících 24 hodinách rozhodnou, zda karanténu v Aucklandu, jež trvá do páteční půlnoci, prodlouží.

O tom, že nakažených ještě přibude, je přesvědčená i novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. "Jak jsme všichni zjistili při naší první zkušenosti s covidem, jakmile jednou najdete ohnisko, než se zmenší, naroste. Očekáváme, že to bude stejné i v tomto případě," uvedla Ardernová.

Kvůli dezinformacím okolo covidu na světě zemřely stovky lidí

Kvůli dezinformacím okolo koronaviru za první tři měsíce tohoto roku zemřelo po celém světě nejméně 800 lidí. Vyplývá to z výzkumu uveřejněném v odborném časopise American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, o kterém informoval zpravodajský server BBC.

Příčinou smrti bylo ve velkém množství případů požití metanolu nebo čisticích prostředků, ve které oběti vložili naději, že je před infekcí ochrání.

Nemocnice zároveň kvůli dezinformacím kolujícím na sociálních sítích přijaly okolo 5800 lidí, kteří se pokoušeli koronavirus vyléčit nebo mu předejít nebezpečným způsobem. Mezi vědecky nepodloženými kůrami se objevila konzumace velkého množství česneku či vitamínových doplňků stravy; v některých případech ale lidé pili i kravskou moč.

Velkou roli v šíření falešných informací o koronaviru hrají právě sociální sítě, a to do té míry, že Světová zdravotnická organizace (WHO) před podobnými mýty vydala varování. Autoři výzkumu v závěru píší, že odpovědnost vlnu dezinformací zastavit leží na vládách, provozovatelích sociálních sítí a mezinárodních organizacích. V některých případech však pro podobný dohled nad obsahem šířícím se po internetu neexistuje potřebná legislativa, píše BBC.