V tělech ostronosých žraloků ulovených během dvou let u břehů brazilského státu Rio de Janeiro vědci našli významné koncentrace kokainu. Podle autorů právě publikované studie jde o první zaznamenaný výskyt drogy v tělech takových volně žijících mořských dravců na světě. Vědci varují, že droga může mít vliv na jejich zdraví a chování.

I samotné badatele překvapily výsledky testů třinácti ostronosých žraloků, které rybářské flotily ulovily ve vodách poblíž brazilského Ria de Janeira. Vůbec poprvé v jejich svalech a játrech našli stopy kokainu, navíc v hodnotách stokrát vyšších, než dosud odborná literatura uváděla pro jiné mořské živočichy, informoval britský deník Guardian.

„Kokain má v přírodě nízký poločas rozkladu. Pokud ho tedy nacházíme v takových množstvích, znamená to, že do životního prostředí ho vstupuje obrovské množství. V jiných studiích jsme už zjistili kokain v řekách, které se u Ria vlévají do moře. Přesto mě překvapilo, že jsme ho našli u žraloků a v tak velkých množstvích,“ řekl koordinátor studie Enrico Mendes Saggioro z Institutu Oswaldo Cruze.

Badatelé nemohou zatím jednoznačně ukázat na zdroj drogy. „Ale na rozdíl od toho, co slyšíme z Mexika a Floridy, u nás v Brazílii obvykle nevidíme balíky koksu shozené nebo ztracené na moři,“ řekl koordinátor pro CNN. Vědci přímé požití drogy z rozkousaného balíčku nemohou vyloučit, ale vysvětlení hledají jinde.

Autoři studie podle CNN poukazují na to, že spotřeba kokainu v posledních desetiletích rychle roste a v Jižní Americe žije asi 22 procent uživatelů. Největším trhem je právě Brazílie. „Zvýšená spotřeba a špatná kanalizace i systém čištění odpadních vod vedou k rostoucím koncentracím kokainu v moři,“ uvedli badatelé.

| Video: Youtube

Droga může mít vliv na chování zvířat

Už dříve vědci zjistili, že ve vodách kolem nejlidnatějšího brazilského města Sao Paola je koncentrace kokainu podobná množství kofeinu v kávě nebo čaji, což je podle nich vysoká hodnota, připomněl deník Washington Post.

Vědci teprve musí prozkoumat, zda život ve vodě s vysokou koncentrací kokainu mění zdraví nebo chování mořských dravců. „Víme ale, že kokain cílí na mozek, a máme zprávy, že u jiných živočichů bylo pozorováno hyperaktivní a zmatené chování. Stejně tak se můžeme domnívat, že droga může mít škodlivé fyziologické účinky,“ poukázali badatelé pro CNN. Stanice upozornila na starší studii prokazující vznik závislosti na metamfetaminu u pstruhů říčních, pokud se droga vyskytovala v tocích, kde žijí.

| Video: Youtube

Washington Post připomněl případ z poloviny osmdesátých let, kdy se v Georgii kokainem předávkoval černý medvěd. Zřejmě našel balíček drogy shozený pašeráky. Jak list připomněl, příběh loni využili filmaři pro zápletku filmu Medvěd na koksu. List podotkl, že na rozdíl od filmové vraždící šelmy skutečný huňáč následkům drogy nejspíš velmi rychle podlehl.

Ilegální obchod s drogami přináší řadu vleklých problémů, od války kartelů v Mexiku přes tragické důsledky pašování fentanylu až po neočekávané následky okázalého životního stylu narkobaronů, jako byl Pablo Escobar. Z jeho usedlosti totiž utekli hroši, se kterými si kolumbijské úřady nedokážou poradit.