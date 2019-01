„Je tu riziko dalšího protržení,“ potvrdil mluvčí hasičů brazilského státu Minas Gerais Pedro Ahiara. Obyvatelé těch částí města, které leží v dosahu přehrady s označením B6, museli být kvůli nebezpečí evakuováni. Konkrétní počet lidí, kteří museli opustit své domovy, však úřady nezveřejnily.

I před přerušením pátracích akcí se naděje příbuzných pomalu měnily ve vztek a zoufalství. Šance na přežití zhruba 300 pohřešovaných podle agentury AP není vysoká. Sobotní intenzivní pátrání za pomoci vrtulníků a řady hasičů ustálilo počet nalezených těl na čísle 40.

„Mám vztek, není možné zůstat v klidu,“ řekla reportérům Sonia Farima da Silva, jejíž syn pro těžařskou firmu Vale pracoval 20 let. „Doufám alespoň, že ke mně budou upřímní. Chci znát všechny novinky, i kdyby měly být špatné,“ uvedla žena, která se svým synem naposledy hovořila v pátek předtím, než vyrazil do práce.

Da Silva je jednou z mnoha příbuzných z Brumadinha, kteří v napětí očekávají jakékoli informace o svých blízkých. Guvernér státu Minas Gerais Romeu Zema však uvedl, že se veškeré snahy budou soustředit především na nalezení těl.

Masa odpadu z železného dolu v pátek zaplavila administrativní budovy společnosti Vale, kde se tou dobou nacházely stovky zaměstnanců. Bahno zasáhlo také blízké sousedství Vila Ferteco a někteří obyvatelé uprchli na poslední chvíli.

„Viděl jsem bahno, jak se valí dolů z kopce a cestou dolů vyvrací stromy. Byl to ohromný hluk,“ popsala reportérům Simone Pedrosa, která tragédii pozorovala z osm kilometrů vzdáleného Parque Cachoeira. Pětačtyřicetiletá žena nasedla společně se svými rodiči do automobilu a odjela na nejvyšší bod v okolí. „Pokud bychom se vydali opačným směrem, byli bychom po smrti. Nikdy ten hluk nedostanu z hlavy, je to trauma na které nikdy nezapomenu.“

Příbuzné pohřešovaných s postupem času opouští veškerá naděje. „Nevěřím, že může být naživu,“ řekl například Joao Bosco, bratranec jednoho z pracovníků společnosti Vale. „Právě teď můžeme jedině doufat v zázrak.“

Brazilci dostali v neděli nabídku pomoci ze zahraničí. Izraelská armáda ještě před přerušením pátrání vyslala do Brazílie 130 žen a mužů, kteří měli podle podplukovníka Jonathana Conricuse pomáhat s hledáním obětí i péčí o pozůstalé. Součástí delegace jsou jednotky K-9 s pátracími psy, hasiči i speciální jednotka potápěčů.

Izraelci na místo vyrazili na příkaz premiéra Benjamina Netanyahu, který je blízkým spojencem brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, a ve Venezuele by měly působit minimálně týden.

Ministerstvo spravedlnosti a soudy během víkendu zablokovaly zhruba 1,5 miliardy dolarů (zhruba 33 miliard korun) z majetku společnosti Vale pro potřeby státní pohotovosti a vyzvaly firmu, aby uvedla, jakým způsobem zajistí pomoc obětem.

משלחת ישראלית תצא לברזיל לסייע לנפגעים באסון. אנחנו עוזרים לחברים שלנו.



The Israeli delegation is on its way to Brazil in order to provide aid to the victims of the dam collapse disaster. We help our friends. pic.twitter.com/ccvtBEofoD