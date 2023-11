Metoda, která se v Brazílii zrodila před 51 lety, je ale uplatňována jen ve zlomku věznic, programem prochází asi šest tisíc z takřka milionu odsouzených. Pracují, studují, chodí na terapie a večer jsou unavení. Pokud někdo poruší pravidla, vrátí se do tvrdší věznice .

To, že lidský přístup přináší výsledky, ukazují i čísla. Recidiva u mužů se ve věznicích APAC pohybuje pod čtrnácti procenty, u žen dokonce pod třemi. Oproti tomu v běžných brazilských věznicích je recidiva takřka pravidlem .

Ferreira se proto rozhodl dát mu klíče od hlavní brány a udělat z něj vrátného, který zvedá závoru. José se nastrojil, plnil svou povinnost a neutekl. Odůvodnil to tím, že nemá důvod, protože mu poprvé v životě někdo věří.

Úspěšnost metody demonstroval na případu Josého, odsouzeného za násilné činy na 56 let. Za sebou měl dvanáct útěků, vykazoval agresivní sklony. Po zařazení do otevřené věznice byl smutný. Měl totiž pocit, že mu opět nikdo nevěří.

Česká praxe

Prvky APAC se šíří i do Evropy. Inspirovali se jimi třeba v Německu či Nizozemsku. I ve středočeských Jiřicích je vedle klasické věznice též její otevřená část (inspirovaná norským vzorem). V řadových domcích je tam ubytováno přes třicet vězňů, kteří sem přešli z více střežených objektů.

Věžnice funguje už šest let. „Je to příprava na civilní život,“ řekla vedoucí otevřené věznice Hana Prokopová. Odsouzení si tam vaří, chodí do práce, chovají zvířata či pěstují zeleninu. Recidiva je necelých 17 procent.

Celorepublikový průměr je přitom asi sedmdesát procent. „Izolace pachatelů od společnosti pomáhá jen po určité období. Vězni se dále k trestné činnosti vracejí,“ podotkla výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.

Projekty zacílené na emancipované vězeňství 21. století ocenil vrchní ředitel sekce vězeňství a resortní kontroly na ministerstvu spravedlnosti Petr Dohnal. „Moderní principy vězeňství podporujeme,“ řekl Deníku.

Další projekt otevřené věznice je v plánu ve Velkých Přílepech, kde je vazební věznice spadající pod pražskou Ruzyni. Ve Věznici Světlá nad Sázavou zase funguje speciální oddíl pro odsouzené matky s dětmi.

Mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová zdůraznila spolupráci mezi státem a neziskovými organizacemi, které poskytují programy a služby pro vězně. „Pomáhají zlepšit jejich dovednosti a připravují je na úspěšný návrat do společnosti,“ zmínila. Mnohdy se jedná o akce zaměřené na děti odsouzených a udržení rodinných vazeb.