Brexit nakonec nemusí být, varovala Mayová rebelující konzervativce

Britská premiérka Theresa Mayová varovala členy své konzervativní strany, že pokud se budou poslanci i nadále snažit zmařit její plán na odchod Británie z Evropské unie, nemusí nakonec k žádnému brexitu dojít. Napsala to v článku ve vydání nedělníku The Mail on Sunday.

„Moje zpráva zemi o tomto víkendu je jednoduchá: musíme se soustředit na dosažení pozitivního výsledku,“ napsala Mayová v nedělníku. „Pokud to neuděláme, riskujeme, že skončíme úplně bez brexitu.“ ČTĚTE TAKÉ: Volný pohyb osob skončí. Británie zveřejnila detailní plán brexitu Mayová tento týden přišla o několik klíčových členů své vlády kvůli nesouhlasu s novými návrhy premiérky ohledně podmínek odchodu Británie z Unie. Nejprve rezignoval v noci na pondělí ministr pro brexit David Davis, kterého následoval i jeho náměstek Steve Baker. Později odstoupil i britský ministr zahraničí Boris Johnson. Její plány, které zahrnují zachování obchodních vazeb s Evropskou unií posléze v novinovém rozhovoru kritizoval i americký prezident Donald Trump, podle kterého ohrožuje budoucí obchodní dohody Velké Británie a USA. Po pátečním jednání s Mayovou však zcela obrátil, a naopak britskou premiérku podpořil. ČTĚTE TAKÉ: Britský ministr zahraničí Boris Johnson rezignoval, nahradí jej Jeremy Hunt Mayová ve svém článku v The Mail on Sunday rovněž napsala, že Británie bude v příštím kole jednání s EU trvat tvrdě na svém. „Někteří lidé se ptali, zda je naše řešení brexitu jen výchozím bodem, ze kterého budeme ustupovat,“ napsala. „Aby bylo jasno. Náš plán na brexit není dlouhým seznamem přání, ze kterého si mohou vyjednávači vybírat. Je to komplexní plán se souborem bodů, o kterých se nebude diskutovat,“ zdůraznila. ČTĚTE TAKÉ: Trump varoval Mayovou: Nový plán brexitu ohrozí obchod mezi USA a Británií

Autor: Pavel Škopek