Návrhy EU k brexitu jsou nepřijatelné, tvrdí Mayová. Lidem prý dává, co chtěli

Dokument, který kompletně popíše stanovisko britské vlády k vystoupení z Evropské unie, spatří podle premiérky Theresy Mayové světlo světa ve čtvrtek. Plán Britů údajně donutí Unii znovu se zamyslet nad návrhy, které doposud předložila. Prohlášení vydala Mayová poté, co vládu v pondělí kvůli dlouhodobým nesouhlasům s premiérkou opustily tři důležité postavy – včetně Borise Johnsona, ministra zahraničí.

Britská premiérka tvrdí, že nadcházející dokument bude "ten pravý", který by se Spojené království mělo snažit prosadit. Vycházela v něm podle deníku The Guardian ze všech návrhů, jež si v průběhu času vyslechla. „To, co navrhujeme, bude pro EU výzvou,“ prohlásila.

Poté, co vyjádřila upřímnou soustrast pozůstalým po Dawn Sturgessové, která zahynula na následky kontaktu s jedem novičok, svůj plán v bodech představila. Oba modely, které Britům již dříve předložila Evropská unie, navíc označila jako nepřijatelné.

Vláda se musí připravit

V první řadě Mayová uvedla, že žádný premiér by nikdy nepřijal jakýkoli plán, který by Severní Irsko od zbytku království odřízl. Nerada by také Británii i nadále viděla na jednotném trhu a v celní unii, to by totiž znamenalo nejen přijetí volného pohybu, ale také dodržování zákonů EU a placení vysokých částek do její kasy.

"Yesterday the Cabinet agreed our Brexit #DealForBritain. Here are 12 key principles that we will use in our EU negotiations as we continue along the road to Brexit." - PM @Theresa_May pic.twitter.com/6GuAT5dKwL — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 7. července 2018

Pokud prý Unie bude pokračovat v současném směru svých návrhů, mohlo by to také dopadnout tak, že dohoda ve výsledku nenastane. „Zodpovědná vláda se musí připravit na řadu možností, a to včetně té, že žádná dohoda nebude,“ uvedla Mayová. Taková situace by prý ale měla negativní dopad jak na zemi, tak i celou EU.

Podle Mayové je dále jedinou možností, jak se vyhnout tvrdé hranici mezi Británií a Irskem, bezproblémový pohyb zboží. K tomuto problému vláda vydala třístránkový dokument už minulý pátek. Jakékoli regulace Unie, které ostrované musejí přijmout, jsou prý relativně stabilní. O jakýchkoli nových by pak rozhodoval parlament.



Evropskou unii pak Británie opustí přesně 29. března 2019.

Dávám lidem, co chtěli

Podle deníku The Guardian vypadala Mayová ve svých rozhodnutích překvapivě sebevědomě, ačkoli víceméně nepřinesla nic závratně nového. I kdyby prý její plán EU schválila, což je beze změn nepravděpodobné, bude premiérka potřebovat také podporu opozice z Dolní sněmovny. Tu momentálně nemá.

Podle Wese Streetinga je v současnosti naopak většina Dolní sněmovny proti. „Je to mrtvé,“ prohlásil. Mayová nicméně kontrovala vyjádřením, že dělá jen to, co je pro zemi nejlepší.



Když se jí členka Konzervativní strany Andrea Jenkynsová dotázala, jak chce Mayová obnovit důvěru veřejnosti v politiku, když od zklamaných lidí obdržela stovky e-mailů, premiérka odpověděla: „Dávám lidem to, co chtěli. Opětovné převzetí kontroly nad zákony, migrací a penězi, vyjednávání obchodních dohod i vyřazení Británie ze společné zemědělské politiky.“

Chystá se schůze 1922

Mayová posléze uvedla, že hodlá svolat schůzi 1922, což je soukromé jednání vybraných členů Konzervativní strany. Někteří poslanci nechtějí kritizovat veřejně. je tak možné, že další názory i postoje se dostanou na veřejnost až po prohlášeních zpoza zavřených dveří.

Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova on Boris Johnson’s resignation & UK government crisis: “Even the king of political eccentricity didn’t want to remain in this dinghy that’s full of holes.” — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) 9. července 2018

Britskou vládu již dříve v pondělí opustila tři významná jména – ministr pro brexit David Davis, jeho zástupce Steve Baker i ministr zahraničí Boris Johnson. Všichni tak učinili z důvodu, že se s premiérkou a jejími příznivci v otázce odchodu z EU dlouhodobě neshodovali. Zmíněný zpravodaj nicméně uvádí, že ve vládě prý mohou v brzké době přibýt i další rezignace.