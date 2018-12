Brexit v ohrožení. Mayová ztratila dalšího člena vlády, již šestého

Britský státní tajemník pro vysoké školy, vědu, výzkum a inovace Sam Gyimah rezignoval. Stal se tak již šestým členem vlády premiérky Theresy Mayové, který svůj post opustil kvůli nesouhlasu s dohodou o brexitu mezi Velkou Británií a Evropskou unií.

Gyimah již během kampaně před referendem v roce 2016 bojoval za setrvání země v EU. Dohoda premiérky Mayové podle něj znamená, že se Británie „vzdá svého hlasu a možnosti veta“ a vláda by se měla vážně zabývat myšlenkou opakování referenda.

Rezignace již šestého člena vlády tak představuje další ránu pro Mayovou. Ta se snaží přesvědčit britský parlament ke schválení dohody, současně čelí ze všech stran kritice, včetně členů vlastních Konzervativců i severoirské Demokratické unionistické strany, která její vládu podporuje. K brexitu má přitom dojít již za necelé čtyři měsíce.

Dohoda znamená prohru

„Začalo mi být čím dál více jasné, že navrhovaná dohoda není v britském národním zájmu. Hlasování pro tuto dohodu by nás odsoudilo k selhání,“ uvedl Gyimah v prohlášení o rezignaci, které zveřejnil britský deník Daily Telegraph. „Prohrajeme, místo abychom získali kontrolu nad osudem naší země. Británie se změní ze země, která pravidla určuje, na zemi, která je přijímá.“

After careful reflection, I will not be supporting the Government on the EU Withdrawal Agreement. As such, I have tended my resignation as Universities & Science Minister – read more on my Facebook page: https://t.co/EFQrBjkJZG — Sam Gyimah MP (@SamGyimah) November 30, 2018

Mayová v pátek připustila, že Británie nebude v budoucnu využívat evropský vesmírný projekt Galileo, který má konkurovat americkému satelitnímu systému GPS. „Galileo je jen ochutnávka toho, co nás čeká po přijetí vládní dohody o brexitu,“ prohlásil Gyimah.

Labouristé jen kritizují

Před zahájením pátečního summitu G20 v argentinském Buenos Aires Mayová obvinila opoziční Labouristy ze zrazování vlastního národa. „Mám plán, mám návrh, mám dohodu kterou jsem vyjednala. Nevidím, že by od Labouristů přišla nějaká alternativa. Místo toho se snaží zničit vše, o co se vláda snaží, aby Britům dala brexit, který si odhlasovali. To je v podstatě zrada britského národa,“ prohlásila.

PM @Theresa_May is at @g20org in Buenos Aires where she told world leaders that the Brexit deal reached with the EU is good for the global economy #BackTheBrexitDeal pic.twitter.com/4gFGHNVACK — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 30, 2018

Premiérka zároveň zdůraznila, že opuštění EU bez dohody by pro Británii znamenalo značná rizika. Tomu nasvědčuje i nezávislá studie, podle které bude brexit znamenat v každém případě ztrátu. V případě schválení dohody klesne Británii HDP o zhruba 4 procenta, zatímco bez ní o více než 9 procent.