Británie a EU dosáhly dohody. Tusk rozeslal zemím návrh deklarace

„Předseda Evropské komise mě informoval, že došlo k dohodě na úrovni vyjednávacích týmů a v principu i na politické úrovni,“ upřesnil Tusk a doplnil, že nyní bude záviset na rozhodnutí lídrů jednotlivých evropských států.

Deklarace, o které budou evropští lídři hlasovat již tuto neděli, podle irského deníku Irish Times, slibuje vytvoření „ambiciózního, širokého, hlubokého a flexibilního partnerství“ mezi Evropskou unií a Velkou Británií.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.