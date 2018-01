Británie bojuje s chřipkovou epidemií, nemocnice už nemají pro pacienty lůžka

V britských nemocnicích umírají pacienti na nemocničních chodbách, jejich stav ohrožují nesnesitelné podmínky, uvádí 68 britských lékařů ve varovné zprávě, kterou zaslali britské premiérce. Zpráva popisuje rizika, jimž v zimě čelí nemocní v důsledku chřipkové epidemie.

Britští pacienti zůstávají často ležet v sanitkách, ilustrační fotoFoto: ČTK/PA/John Stillwell

Pacienti přicházející nebo přivážení do britských nemocnic zůstávají ležet dlouhé hodiny na transportních vozících v nemocničních chodbách nebo přímo v sanitkách. Podle ředitelů nemocnic totiž na pokojích docházejí volná lůžka v důsledku vysokého výskytu chřipkových onemocnění, s nímž v současnosti lékaři bojují. Informuje o tom BBC.

Podle oficiálních statistik vzrostl v Anglii počet hospitalizací kvůli chřipce v minulém týdnu o víc než o polovinu. Podle záznamů britské Národní zdravotnické služby mělo na svých odděleních nebezpečně vysoký počet pacientů 133 ze 137 státních nemocnic se samostatnou správou.

"Pacienti musí spát v provizorně zařízených místnostech. Je běžné, že zůstanou až 12 hodin na vozíku v chodbě, zatímco nemocniční personál pro ně hledá volnou postel. Tisíce pacientů zůstávají ležet v sanitkách před nemocnicemi a čekají, až se k nim dostanou lékaři z pohotovosti. Víc než 120 pacientů denně je v některých oblastech ošetřováno provizorně na nemocničních chodbách. Někteří předčasně umírají," uvádí zpráva 68 lékařů.

Dopis byl odeslán v den, kdy se zjistilo, že britská lékařská pohotovost překonala smutný rekord - víc než 300 tisíc pacientů čekalo na ošetření déle, než mělo. Jen asi 85 procentům pacientů se dostalo ošetření během čtyř hodin (přičemž během této doby by mělo být ošetřeno podle britských regulí 95 procent pacientů), což je oproti loňskému lednu zhoršení.

Jednou z pacientek, která se dostala do těchto problémů, byla sedmatřicetiletá Rosie Dawsonová. Do nemocnice se dostala 3. ledna s gynekologickými problémy, zahrnujícími silnou bolest i krvácení. Dawsonová BBC sdělila, že všude v nemocnici panoval chaos, chodby byly plné vozíků s dalšími pacienty, před nemocnicí stály fronty sanitek a zaměstnanci probíhali chodbami.

Lékaři, který ji přijal k ošetření, se nepodařilo najít volnou místnost, kde by ji vyšetřil v soukromí, takže ji nakonec vyšetřoval na chodbě před ostatními pacienty. "Bylo to nedůstojné, bylo to ponižující. Ale nebyla to chyba personálu, nemohli prostě nic jiného dělat. Byl to chaos," uvedla pro BBC Dawsonová.

Současná chřipková epidemie je podle BBC nejhorší od roku 2011.

Britská ministerská předsedkyně Theresa Mayová uvedla, že vláda dělá pro podporu zdravotnických služeb maximum, ale obrovský výskyt chřipky představuje pro zdravotnická zařízení tlak.

"Víme, pod jakým tlakem lékařské pohotovosti pracují. Jsme vděčni všem jejich pracovníkům za jejich neuvěřitelný výkon za tak náročných okolností," uvedl mluvčí britského ministerstva zdravotnictví. Dodal, že vláda je připravena vynaložit dodatečné finanční prostředky na domácí ošetřovatele, aby mohli být lidé z nemocnic dřív propouštěni do domácí péče, a na rozšíření počtu lékařských pohotovostí.