Británie by mohla opustit EU bez dohody, varuje nový ministr zahraničí Hunt

„Nyní existuje opravdu vážné nebezpečí, že brexit bude bez dohody,“ řekl Hunt v Berlíně svému německému protějšku Heiko Maasovi. Informoval o tom britský list The Guardian.

„Pokud evropští vyjednavači nezmění přístup v jednáních, budeme riskovat. Poškodit to může ekonomicky obě strany. Britská veřejnost z toho bude vinit EU po celou generaci,“ dodal.

Později na svůj twitter napsal, že jediný, kdo z toho bude mít radost, bude ruský prezident Vladimir Putin.

Excellent discussion with German Foreign Minister @HeikoMaas about the unintended geopolitical consequences of No Deal. Only person rejoicing would be Putin…