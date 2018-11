Británie je blíže k dohodě. Finanční sektor by si mohl udržet přístup na trhy EU

Britská premiérka Theresa Mayová výrazně pokročila v jednáních s EU o přístupu britských firem na evropské trhy po brexitu. O krok se tak přiblížila k dohodě o brexitu, která byla téměř na spadnutí. Uvedl to deník The Times, The Guardian i agentura Reuters ale tuto zprávu označily za nepodloženou. Přístup by si tak uchovaly především firmy v sektoru financí, které jsou jedním z hlavních motorů britské ekonomiky.

dnes 12:18 SDÍLEJ:

The Guardian s odvoláním na svůj vládní zdroj uvedl, že vyjednavači „dosáhli zlepšení“. Nicméně jiné jeho zdroje nic takového nepotvrdily. Podle listu je „příliš, příliš brzy“ na to hovořit o podobě vzájemných obchodních vztahů. Někteří britští komentátoři zprávu označili za „nepodložený drb“. Podobnou zprávu uvedla i agentura Reuters. Jisté ale je, že libra po oznámení této zprávy posílila. ČTĚTE TAKÉ: Smlouva o brexitu je z 95 procent hotová, tvrdí premiérka Mayová Britský poradce pro brexit Oliver Robbins uvedl, že rozhovory o brexitu by měly být v listopadu uzavřeny. Přesun na kontinent Řada světových bank, které sídlí ve finančním centru v Londýně (London City), již přesunula část svých operací do některé ze zemí EU. Pokud Británie EU opustí bez dohody, přišly by totiž o jistotu přístupu na evropské trhy. V Británii proběhnou každý rok finanční obchody za šest bilionů dolarů, což představuje 37 procent všech finančních obchodů v EU. Proběhne zde o polovinu více obchodů než v Paříži, která je rovněž významným bankovním centrem. ČTĚTE TAKÉ: Bankovní gigant Goldman Sachs by mohl odejít z Londýna, naznačil jeho šéf Světové banky Londýn využívají jako bránu ke vstupu na evropský trh. Až Británie vystoupí z jednotného evropského trhu, ztratily by k němu přístup. Když Britové před dvěma lety hlasovali o brexitu, jeho zastánci prohlašovali, že opuštění unijních pravidel jim umožní svobodnější podnikání, povolím například větší bonusové limity bankéřům a Londýn se stane skutečným vůdčím světovým finančním centrem. Nejistota ohledně brexitu ale nic takového zatím nepřinesla, dodává Reuters. ČTĚTE TAKÉ: Banky možná zamíří po brexitu z Londýna do Frankurtu. Bude z něho Bankfurt?

Autor: Pavel Kopecký