Majordomové, komorníci, zahradníci, kuchaři, hospodyně i správci pozemků sedí kvůli hrozbě koronaviru doma. Vlastníkům nemovitostí tak nezbývá než si ve svých obřích sídlech uklízet, stlát a vařit. A musí se to rychle naučit. V britském tisku o tom mluví Lucy Challengerová, zakladatelka a výkonná ředitelka londýnské společnosti Polo & Tweed, vzdělávající domácí personál pro nejvyšší společnost včetně celebrit a nositelů královských titulů.

Šéfové mají problém

Challengerová uvedla, že mezi žádostmi o školení obrovsky narostl počet samotných vlastníků velkých nemovitostí, v hantýrce firmy označovaných jako „šéfové“. Ti teď žádají radu ve všem, co se chodu domácnosti týká, včetně toho, jak se mění povlečení a jak se čistí a žehlí.

„Šéfové mi volají den co den a všichni říkají totéž: Nikdy jsem si sám postel nepřestýlal – jak se to dělá? Jak se nejlépe pere?“ citují britské noviny Challengerovou.

„Ti lidé musí poprvé prát, žehlit a skládat prádlo sami. Všichni také chtějí udržet svůj dům v čistotě a přitom se vyvarovat případného nakažení,“ dodala.

Zní to možná zábavně, ale pro vlastníky a správce velkých a honosných nemovitostí to žádná legrace není. Údržba takových domů představuje při nedostatku personálu mamutí úkol a bez údržby hrozí, že domy začnou brzy chátrat.

Jak se zbavit prachu ve 30 ložnicích?

„Jeden z našich klientů vlastní jednu z největších nemovitostí v Henley. Běžně se o ni stará desetičlenný úklidový personál, a to nezahrnuje správce pozemku, správce nemovitosti a kuchaře. Lidé si možná řeknou: proč si někdo, kdo vlastní velký dům, nevezme jednoduše vysavač a nevyluxuje sám? Inu, protože vysát prach v domě, který má 30 ložnic, by vám trvalo měsíc,“ ilustruje to na konkrétním příkladu Challengerová.

Její společnost spustila v reakci na tuto poptávku e-learningové kurzy, v nichž se mohou účastníci přihlásit k online školení v konkrétních úkolech (žehlení, správa šatníku) a po jeho absolvování složit zkoušku a získat certifikát s výslednou známkou. Klienti zde mohou konzultovat se svými školiteli i konkrétní problémy z jejich domácnosti, například jak vyčistit velký lustr a podobně.

„Šéfové si vyhrnou rukávy a začnou se víc snažit sami. Získají tak i větší empatii k tomu, co jinak dělají jejich lidé,“ uzavírá Challengerová.