Byl to zřejmě ještě horší nápad než referendum o vystoupení Velké Británie z EU. Zatímco brexit přináší Británii jen ekonomické škody, plán Borise Johnsona na získání kolektivní imunity tím, že nebude bránit šíření koronaviru, muže stát Spojené království tisíce obětí na životech.

Na rozdíl od brexitu však premiér tentokrát po několika dnech vyslyšel výzvu více než 200 odborníků. Po jejich varování Johnson změnil taktiku vlády a vyhlásil podobně jako jiné evropské země program izolace a karantény. „Koronavirus porazíme a porazíme ho spolu. Vyzývám vás proto, v tuto chvíli národní krize, zůstaňte doma, ochraňte náš zdravotnický systém a zachraňte životy,“ vyhlásil Johnson počátkem tohoto týdne. „Žádný premiér nechce nařizovat opatření, jako jsou tato. Vím, že to ovlivní lidské životy, jejich práci a obchod obecně.“

V Británii byly uzavřeny školy, obchody s výjimkou prodejen potravin, na veřejnosti by se měly pohybovat pouze skupiny maximálně dvou lidí. Přitom ještě minulý týden se v Británii konaly například i koncerty, na které přišly tisíce lidí.

Kdyby se opatření neudělala, zdravotnický systém by podle Johnsona rychle zkolaboval. „Jednoduše řečeno, pokud v jednu chvíli vážně onemocní příliš mnoho lidí, nebude státní zdravotní systém schopen tomu čelit, což znamená, že zemře víc lidí, a to nejen na koronavirus, ale i na další nemoci,“ uvedl Johnson. To podle mnoha odborníků ale stále hrozí, protože Británie ztratila kvůli lavírování vlády v boji s koronavirem dva týdny času.

Nemocný Charles

V úterý bylo hlášeno už 437 úmrtí a přes osm tisíc nakažených. Mezi nimi je i následník trůnu princ Charles. Ten oznámil, že jeho nemoc má ale lehký průběh. Královnu Alžbětu II. viděl naposledy den před nakažením.