Británie řeší, jak zastavit migranty už na moři. Možností jsou sítě i vodní děla

Hoďte na něj síť je známá hláška v jedné z her Divadla Járy Cimrmana. Nedá se předpokládat, že by ji snad zhlédli i úředníci britského ministerstva vnitra či důstojníci Královského námořnictva, ale ta shoda je do očí bijící. Londýn reálně zvažuje, že zabrání sítěmi migrantům plujících na člunech z Evropy do Spojeného království pro vysněný azyl.

Uprchlíci se snaží do Velké Británie doplout na malých člunech přes Lamanšský průliv | Foto: Twitter/paleobyleo