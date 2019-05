„Nebyl jsem u mnoha porodů, tohle je první, u kterého jsem byl. Bylo to něco úžasného, jsem na svou ženu nesmírně hrdý,“ řekl novinářům princ Harry. „Jsme oba naprosto nadšení. Bylo to nádherné, úplně neuvěřitelné. Jako každý otec a rodič, který o svém dítěti říká, že je skvělé, tohle miminko je úplně k zulíbání," dodal.

„Matka vévodkyně Doria Raglandová má z příchodu prvního vnuka neskonalou radost. Nachází se společně s královským párem v Frogmore Cottage,“ uvedla královská rodina v oficiálním prohlášení.

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, The Duke and Duchess of Cambridge, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale and Earl Spencer have been informed and are delighted with the news.